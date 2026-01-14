Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Адміністрація Чернівецького вокзалу відмовила військовому у ночівлі: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Адміністрація Чернівецького вокзалу відмовила військовому у ночівлі: деталі
Військового змусили вийти з автовокзалу у Чернівцях
фото: Суспільне

Військовий Валерій Пастула чекав на ранкову маршрутку та не мав грошей на хостел

На Центральному автовокзалі у Чернівцях військовослужбовця змусили залишити залу очікування через її закриття у нічний час, після чого допомогу йому надали інші ветерани, зібравши кошти на ночівлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у Facebook ветерана та очевидця інциденту Костянтин Костащук.

Серед тих, кого попросили вийти, був військовий Валерій Пастула, який служить у 14-й бригаді та повертався з Куп’янська до Новодністровська. Він прибув до Чернівців увечері та очікував на ранкову маршрутку, оскільки вночі іншого сполучення до міста не було.

Адміністрація Чернівецького вокзалу відмовила військовому у ночівлі: деталі фото 1
фото: Суспільне

«Уявіть собі: ти їдеш з Куп’янська у відпустку до Новодністровська. З різних причин у кишені лише 100 гривень. Приїздиш увечері на вокзал. Є можливість дістатися маршруткою до Новодністровська тільки зранку. Сідаєш у зал очікування і чекаєш. Але о 21:30 тебе виганяють» – написав Костащук.

За його словами, на вулиці в цей час був мороз до мінус 15 градусів. Вирішити ситуацію вдалося завдяки небайдужим ветеранам, які зібрали гроші, щоб військовий зміг переночувати у хостелі.

Адміністрація Чернівецького вокзалу відмовила військовому у ночівлі: деталі фото 2
фото: Суспільне

Старша диспетчерка автовокзалу «Чернівці» Лідія Свірідюк повідомила ZAXID.NET, що військовому запропонували скористатися хостелом, який працює цілодобово на території вокзалу, де є кімнати відпочинку вартістю від 300 гривень. За її словами, військовий міг безкоштовно перебувати в холі хостелу або в спеціальному приміщенні, однак відмовився.

Керівниця автовокзалу Ольга Кривохижа зазначила «Суспільному», що графік роботи автовокзалу: з 5:30 до 21:30. За її словами, нічне перебування пасажирів у залі очікування не передбачене через наявність у будівлі камер схову та майна магазинів.

Раніше на Чернівецькому митному пункті викрили службовця, який нібито брав по $100 за кожен смартфон, який проходив повз контроль. Правоохоронці викрили заступника начальника митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці, якого підозрюють у сприянні незаконному переміщенню через кордон техніки Apple. 

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російському бюджету ще ніколи не було так погано як за 11 місяців 25 року
Бюджету РФ від початку війни ще ніколи не було так погано. Що далі?
20 грудня, 2025, 23:32
Переговори. Путін знову тягне час
Переговори. Путін знову тягне час
17 грудня, 2025, 19:13
Наслідки одного з попередніх ударів по Запорізькій області
РФ завдала авіаудару по Оріхову: є загиблий і поранена
29 грудня, 2025, 14:08
Франція анонсувала передачу Україні ППО SAMP/T NG у 2026 році
Україна отримає найпотужнішу систему ППО SAMP/T NG
23 грудня, 2025, 13:48
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
25 грудня, 2025, 12:20
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану
30 грудня, 2025, 19:07
У 2013–2024 роках видобуток коксівного вугілля в Україні скоротився на 74%
Польща стала найбільшим постачальником коксу в Україну у минулому році
5 сiчня, 12:44
Унаслідок удару загинуло багато птахів
Удар по екопарку під Харковом: з'явилися нові подробиці (відео)
1 сiчня, 19:19
Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник
Атака на Київ: є загиблі, кількість поранених зросла
9 сiчня, 07:35

Події в Україні

1-й корпус НГУ «Азов» отримав від Ахметова партію дронів на 214 млн грн
1-й корпус НГУ «Азов» отримав від Ахметова партію дронів на 214 млн грн
Аварійні відключення світла 14 січня 2026 року введено у низці областей
Аварійні відключення світла 14 січня 2026 року введено у низці областей
Адміністрація Чернівецького вокзалу відмовила військовому у ночівлі: деталі
Адміністрація Чернівецького вокзалу відмовила військовому у ночівлі: деталі
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Кривому Розі відновлено світло та тепло після обстрілу
У Кривому Розі відновлено світло та тепло після обстрілу
Карта бойових дій в Україні станом на 14 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 січня 2026 року

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua