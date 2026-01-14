Адміністрація Чернівецького вокзалу відмовила військовому у ночівлі: деталі

Військовий Валерій Пастула чекав на ранкову маршрутку та не мав грошей на хостел

На Центральному автовокзалі у Чернівцях військовослужбовця змусили залишити залу очікування через її закриття у нічний час, після чого допомогу йому надали інші ветерани, зібравши кошти на ночівлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у Facebook ветерана та очевидця інциденту Костянтин Костащук.

Серед тих, кого попросили вийти, був військовий Валерій Пастула, який служить у 14-й бригаді та повертався з Куп’янська до Новодністровська. Він прибув до Чернівців увечері та очікував на ранкову маршрутку, оскільки вночі іншого сполучення до міста не було.

фото: Суспільне

«Уявіть собі: ти їдеш з Куп’янська у відпустку до Новодністровська. З різних причин у кишені лише 100 гривень. Приїздиш увечері на вокзал. Є можливість дістатися маршруткою до Новодністровська тільки зранку. Сідаєш у зал очікування і чекаєш. Але о 21:30 тебе виганяють» – написав Костащук.

За його словами, на вулиці в цей час був мороз до мінус 15 градусів. Вирішити ситуацію вдалося завдяки небайдужим ветеранам, які зібрали гроші, щоб військовий зміг переночувати у хостелі.

фото: Суспільне

Старша диспетчерка автовокзалу «Чернівці» Лідія Свірідюк повідомила ZAXID.NET, що військовому запропонували скористатися хостелом, який працює цілодобово на території вокзалу, де є кімнати відпочинку вартістю від 300 гривень. За її словами, військовий міг безкоштовно перебувати в холі хостелу або в спеціальному приміщенні, однак відмовився.

Керівниця автовокзалу Ольга Кривохижа зазначила «Суспільному», що графік роботи автовокзалу: з 5:30 до 21:30. За її словами, нічне перебування пасажирів у залі очікування не передбачене через наявність у будівлі камер схову та майна магазинів.

Раніше на Чернівецькому митному пункті викрили службовця, який нібито брав по $100 за кожен смартфон, який проходив повз контроль. Правоохоронці викрили заступника начальника митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці, якого підозрюють у сприянні незаконному переміщенню через кордон техніки Apple.