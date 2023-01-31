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Казахстан закриває для російських перевізників лазівку для обходу санкцій

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Казахстан закриває для російських перевізників лазівку для обходу санкцій
Кількість фур, що здійснюють міжнародні перевезення, у Казахстані збільшилася до 16 тисяч
фото ілюстративне

Після початку війни РФ проти України в Казахстані було перереєстровано понад 5 тисяч вантажівок із Росії та Білорусі

Влада Казахстану планує посилити правила роботи для російських автоперевізників, які використовували казахстанську реєстрацію для обходу санкцій і транспортування товарів до Європи та з неї. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Згідно з нововведенням казахстанського Мінтрансу, компанії-новачки будуть позбавлені доступу до міжнародних вантажних перевезень. Як повідомила голова правління Спілки автоперевізників та експедиторів республіки (САПЕК) Асель Садикова, зміни почнуть діяти з 20 лютого.

За словами Асель Садикової, після початку війни в Україні в Казахстані було перереєстровано понад 5 тисяч вантажівок із Росії та Білорусі. Це їм дозволяло возити товари до Європи та назад за казахстанською квотою. Відтак кількість фур, що здійснюють міжнародні перевезення, збільшилася більш ніж у 2, до 16 тисяч, а російські та білоруські компанії, які зареєструвалися як казахстанські, забрали собі 70% ринку.

Це призвело до того, що в Казахстані виник дефіцит дозволів на поїздки до Європи, а національні перевізники почали скаржитися, звертаючись до Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку. Скарги були почуті: нові правила покінчать із практикою перереєстрації російських вантажівок у Казахстані та дозволять захистити казахстанських перевізників від конкуренції.

Проте за словами Асель Садикової, влада поки не вирішила, що робити з тими російськими та білоруськими компаніями, які встигли «змінити громадянство».

До слова, підсанкційні Росія та Іран поглиблюють економічні зв'язки. 29 січня Іран і Росія встановили прямі канали фінансового зв'язку між іранськими банками та понад 800 російськими банками.

Теги: Казахстан Білорусь росія санкції

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