Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росіяни скаржаться, що Казахстан затримує вантажівки РФ з товарами з Європи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Росіяни скаржаться, що Казахстан затримує вантажівки РФ з товарами з Європи
У Казахстані затримують російські вантажівки з товарами з Європи
фото з відкритих джерел

Окупанти закликали російських підприємців тимчасово утриматися від транзитного перевезення до вирішення ситуації

Російські вантажівки із товарами з Європи почали затримувати у Казахстані. Про це повідомляє газета «ІзвестІя» з посиланням на Асоціацію міжнародних автомобільних перевізників (АСМАП).

«Ми знаємо про вісім випадків затримання автопоїздів російських перевізників. Частина з них знаходиться на стоянках для порушників, щодня зберігання на яких коштує дорого. Інші – на митних терміналах. Деякі автопоїзди стоять просто на дорозі», – повідомив представник асоціації.

В АСМАП зазначили, що документи у водіїв вилучили, і вони нікуди не можуть виїхати.

Йдеться про транзитне перевезення товарів із Європи. З ЄС їх спрямовують на білоруський кордон, а потім у Казахстан.

За даними Мінтрансу, влада Казахстану почала вимагати від російських водіїв дозвільних документів на вантажі, виданих не вітчизняному, а попередньому перевізнику, тобто компанії з ЄС.

В Асоціації закликали російських підприємців тимчасово утриматися від транзитного перевезення до вирішення ситуації.

Теги: вантажівки влада документи Казахстан кордон перевезення

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Росіяни скаржаться, що Казахстан затримує вантажівки РФ з товарами з Європи
Росіяни скаржаться, що Казахстан затримує вантажівки РФ з товарами з Європи
Ціна на газ у Європі обвалилася до мінімуму за два місяці
Ціна на газ у Європі обвалилася до мінімуму за два місяці
Adidas не заплатив 10 млрд рублів податків і залишив Росію
Adidas не заплатив 10 млрд рублів податків і залишив Росію
Польща відкрила судноплавний канал в обхід Росії
Польща відкрила судноплавний канал в обхід Росії
Пентагон повідомив, коли Україна отримає перші батареї Nasams
Пентагон повідомив, коли Україна отримає перші батареї Nasams
Військові резерви Москви можуть бути менші, ніж вважалося, – міноборони Німеччини
Військові резерви Москви можуть бути менші, ніж вважалося, – міноборони Німеччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
«Це початок кінця». Арестович пояснив, чим обернеться для Путіна бунт Пугачової
152K
«Нафтогаз» захопили рейдери? Парламент шукає Вітренка
44K
Соратниця Зеленського: Путіну залишилися лічені місяці
37K
У Кривому Розі пролунали вибухи 
35K
Британська розвідка пояснила, чому Росія втрачає перевагу в повітрі
24K
Терорист Гіркін пояснив, чому українці повинні сміятися із російської армії (відео)

Новини

ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Вчора, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту