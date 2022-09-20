Росіяни скаржаться, що Казахстан затримує вантажівки РФ з товарами з Європи

У Казахстані затримують російські вантажівки з товарами з Європи

Окупанти закликали російських підприємців тимчасово утриматися від транзитного перевезення до вирішення ситуації

Російські вантажівки із товарами з Європи почали затримувати у Казахстані. Про це повідомляє газета «ІзвестІя» з посиланням на Асоціацію міжнародних автомобільних перевізників (АСМАП).

«Ми знаємо про вісім випадків затримання автопоїздів російських перевізників. Частина з них знаходиться на стоянках для порушників, щодня зберігання на яких коштує дорого. Інші – на митних терміналах. Деякі автопоїзди стоять просто на дорозі», – повідомив представник асоціації.

В АСМАП зазначили, що документи у водіїв вилучили, і вони нікуди не можуть виїхати.

Йдеться про транзитне перевезення товарів із Європи. З ЄС їх спрямовують на білоруський кордон, а потім у Казахстан.

За даними Мінтрансу, влада Казахстану почала вимагати від російських водіїв дозвільних документів на вантажі, виданих не вітчизняному, а попередньому перевізнику, тобто компанії з ЄС.

В Асоціації закликали російських підприємців тимчасово утриматися від транзитного перевезення до вирішення ситуації.