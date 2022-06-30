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    Економіка

    Падіння російської економіки почало прискорюватися: статистика

    Цифри не брешуть, на відміну від екранів російських телевізорів - Падіння російської економіки почало прискорюватися: статистика
    Цифри не брешуть, на відміну від екранів російських телевізорів
    фото з відкритих джерел

    Економіка Росії за місяць почала набирати темпи падіння

    За даними Мінекономрозвитку РФ, російська економіка у травні 2022 року скоротилася на 4,3% у річному порівнянні після зниження на 2,8% у квітні. Про це пише «Інтерфакс»

    У січні зростання російської економіки становило 5,7%, у лютому – 4,1%, у березні – 1,3%. Зростання ВВП за підсумками січня – травня 2022 року відомство оцінило на рівні 0,5% у річному порівнянні.

    Зростання ВВП за підсумками січня-травня 2022 міністерство оцінило на рівні 0,5% у річному порівнянні.

    «Основними факторами зниження ВВП, як і раніше, залишаються транспортно-логістичні обмеження та скорочення внутрішнього попиту», – йдеться у доповіді міністерства.

    З базових галузей економіки прискорилося падіння оптової торгівлі (мінус 15,5% р/р у травні після мінус 11,9% р/р на місяць раніше).

    «У будівництві та сільському господарстві темпи зростання сповільнилися, але зберегли позитивну динаміку», – заявили у міністерстві.

    Раніше лідери країн G7 затвердили нові санкції проти Росії.

    Як повідомлялося, російські підприємці в регіональних та галузевих виданнях все частіше скаржаться на руйнівний вплив санкцій, які були запроваджені проти Росії у відповідь на агресію проти України.

    Тим часом Росія допустила дефолт щодо євробондів.

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    Теги: росія окупанти економіка санкції війна ВВП статистика Україна дефолт окупація #stoprussia
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    Падіння російської економіки почало прискорюватися: статистика