Зеленський повідомив, про що Україна домовляється із Литвою (відео)

Володимир Зеленський: «Провів зустріч сьогодні з міністром оборони Литви, хороша розмова»

Україна активно співпрацює з Литвою над поставками для Збройних сил броньованих медичних евакуаційних машин.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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«Провів зустріч сьогодні з міністром оборони Литви, хороша розмова», – йдеться у заяві.

Президент подякував за вже надану Україні, дуже вагому підтримку. Мова йде про зброю, політичну підтримку та абсолютно щиру підтримку суспільства в Литві.

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«Для України для українців дійсно відчувається наше союзництво. Я попросив переказати слова нашої Української вдячності пану президенту Науседі», – сказав глава України.

Також глава держави подякував українським захисникам, які воюють на Харківщині, на Донеччині і на півдні.

«Дякую кожному підрозділу, кожній бригаді, які виконують завдання зараз і на Харківщині, і на Донеччині, і на півдні нашої держави. Воїни, я дякую вам! Усім, хто в бою, хто на бойових постах, хто допомагає. Артилеристи 55-ї бригади – як завжди, пишаюся вами! Марʼїнський напрямок – воїни 79-ї окремої бригади ДШВ, дякую! Авдіївка – 53-тя та 110-та окремі механізовані бригади, дякую! Купʼянськ – 14-та окрема механізована бригада, 57-ма окрема мотопіхотна, 13-й батальйон «Девʼяностопʼятки», 3-й батальйон 54-ї окремої механізованої бригади, 2-й батальйон 30-ї окремої механізованої та 40-а окрема артилерійська бригада. Дякую всім вам, воїни!», – сказав він.

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Раніше повідомлялося, що Литва передає Україні засоби для боротьби з дронами та генератори.