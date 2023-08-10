Microsoft перестане продовжувати ліцензії російським компаніям

Про припинення продажів сервісів і товарів в країні-агресора Microsoft оголосив ще в березні 2022 року

Hосійські компанії не зможуть отримувати оновлення для забезпечення безпеки інформації

Microsoft повідомив компанії в Росії про те, що припиняє продовження ліцензій для операційних систем Windows з 30 вересня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як вказано в листі технічної підтримки компанії, Microsoft більше не може приймати платежі на місцевий банківський рахунок як оплату за свої послуги в Росії. Однак активні на той момент підписки будуть діяти до кінця терміну оплати. У майбутньому їх буде не можна продовжити.

Відтак, російські компанії не зможуть отримувати оновлення для забезпечення безпеки інформації. Зокрема, через це у РФ почали шукати альтернативні операційні системи, такі як Linux або macOS.

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Нагадаємо, іноземні фармакологічні компанії більше не зацікавлені завозити нові ліки до країни-агресора. Зокрема вони перестали отримувати дозволи у Міністерстві охорони здоров'я Росії на проведення клінічних досліджень нових оригінальних препаратів.

До слова, австрійський Raiffeisen Bank International зможе залишити Росію не раніше грудня.