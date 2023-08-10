Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Microsoft перестане продовжувати ліцензії російським компаніям

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Microsoft перестане продовжувати ліцензії російським компаніям
Про припинення продажів сервісів і товарів в країні-агресора Microsoft оголосив ще в березні 2022 року
фото з відкритих джерел

Hосійські компанії не зможуть отримувати оновлення для забезпечення безпеки інформації

Microsoft повідомив компанії в Росії про те, що припиняє продовження ліцензій для операційних систем Windows з 30 вересня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як вказано в листі технічної підтримки компанії, Microsoft більше не може приймати платежі на місцевий банківський рахунок як оплату за свої послуги в Росії. Однак активні на той момент підписки будуть діяти до кінця терміну оплати. У майбутньому їх буде не можна продовжити.

Відтак, російські компанії не зможуть отримувати оновлення для забезпечення безпеки інформації. Зокрема, через це у РФ почали шукати альтернативні операційні системи, такі як Linux або macOS.

Нагадаємо, іноземні фармакологічні компанії більше не зацікавлені завозити нові ліки до країни-агресора. Зокрема вони перестали отримувати дозволи у Міністерстві охорони здоров'я Росії  на проведення клінічних досліджень нових оригінальних препаратів.

До слова, австрійський Raiffeisen Bank International зможе залишити Росію не раніше грудня.

Теги: росія ліцензія Microsoft послуги

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Москва вкотре була атакована безпілотниками
Росія завжди стає нестійкою, якщо війна затягується
31 липня, 13:23
За попередньою інформацією, Володимира Величка призначено членом «Центренерго»
Новий член наглядової ради «Центренерго» виявився фанатом... комуністів і Жириновського (фото)
11 липня, 16:18
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк
Банкова відреагувала на шантаж Путіна стосовно «зернової угоди»
20 липня, 01:57
Наші воїни стійко тримають оборону
20 бойових зіткнень за добу. Результати пекельних боїв на фронті
13 липня, 19:06
Україна ще не використала свій повний ресурс на фронті
Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України – Міноборони
22 липня, 18:13
Росія спробує покласти на Україну провину за будь-які напади на цивільні судна у Чорному морі
Росія додатково замінувала підходи до українських портів
25 липня, 20:00
«АллатРа» є інформаційним проєктом Кремля
Секта для держзрадників? Журналісти розказали про діяльність релігійного руху «АллатРа» в Україні
5 серпня, 11:09
Анналена Бербок отримала новий гумористичний аккаунт у соцмережі
Жартівливий акаунт очільниці МЗС Німеччини зібрав тисячі фанів, але вона не в захваті
8 серпня, 08:14
У Москві чути вибухи
У Москві знову неспокійно. Росіяни кажуть про атаку безпілотників
Вчора, 03:42

Телеком

Microsoft перестане продовжувати ліцензії російським компаніям
Microsoft перестане продовжувати ліцензії російським компаніям
Twitter отримав штраф у $350 тис. за неповагу до суду США
Twitter отримав штраф у $350 тис. за неповагу до суду США
Повітряні сили створили сторінку в TikTok. Ігнат назвав цільову аудиторію
Повітряні сили створили сторінку в TikTok. Ігнат назвав цільову аудиторію
Instagram встановив обмеження на листування між користувачами
Instagram встановив обмеження на листування між користувачами
ЄС оштрафує TikTok за порушення конфіденційності дітей
ЄС оштрафує TikTok за порушення конфіденційності дітей
«Дія» вдосконалила одну з найпопулярніших послуг
«Дія» вдосконалила одну з найпопулярніших послуг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
44K
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
33K
Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
15K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8311
Клочкова, Фукс, Ярославський. Терехов знайшов виправдання, чому платить стипендії одіозним персонам
6308
Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2023: коли і як відзначати

Новини

Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Сьогодні, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Сьогодні, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту