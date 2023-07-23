Хто знищив собор у Одесі: священники Московської церкви здивували відповіддю

Святі отці нічого не сказали про те, що руйнування храму – це злочин країни-терориста Росії

Найбільший православний храм Одеси, Спасо-Преображенський собор, у ніч проти 23 липня зруйнував «ворог роду людського». Так на прохання журналіста прокоментувати подію відповів священник Московської церкви. Відповідний ролик опублікував користувач koshelnik_tv в Insragram.

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На запитання, чи бачив він, що історичну пам'ятку, котра, до речі, належить УПЦ МП, зруйнували російські ракети, священник заявив: «Не бачив».

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«Не можу нічого сказати... Атакував ворог роду людського. А кому це впало на голову, хто і як це… Одному богу відомо», – заявив він.

Інший батюшка також відзначився заявою щодо втрати пам’ятки культурної спадщини України: «Вибухнуло і вибухнуло. Всі під богом ходимо», – сказав він.

Обидва святі отці нічого не сказали про те, що руйнування храму – це злочин країни-терориста Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

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Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.