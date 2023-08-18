Величезні втрати та погана логістика: генерал Міллі назвав проблеми армії РФ

Міллі наголосив, що для України війна - це екзистенційна боротьба

Російські війська зараз перебувають в обороні, у той час як Україна веде контрнаступ

Російські війська зазнали величезних втрат, моральний стан солдат бажає кращого, а в керівництві - великі непорозуміння. Про це заявив заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі інтерв'ю The Washington Post.

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«Росіяни у досить складному становищі, тому що вони зазнали величезних втрат. Моральний стан у них не дуже добрий. Їхнє керівництво є сумнівним і неоднозначним, залежно від типу підрозділу. На стратегічному рівні керівництва очевидно існують великі непорозуміння. Логістика також не у доброму стані», – зазначив Міллі.

Генерал наголосив, що російські війська зараз перебувають в обороні, у той час як Україна веде контрнаступ.

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«Я казав кілька місяців тому, що цей наступ буде довгим, кривавим, повільним. І він саме такий: довгий, кривавий і повільний, і це дуже, дуже важкий бій», – додав американський воєначальник.

Міллі наголосив, що для України це екзистенційна боротьба. Водночас для решти світу розв'язана Путіним війна означає «фронтальний наступ на правила міжнародного порядку, які існують уже десять років після закінчення Другої світової війни».

Триває 541-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.