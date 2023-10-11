Головна Світ Економіка
search button user button menu button

МВФ повідомив, як боротиметься з можливою глобальною кризою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МВФ повідомив, як боротиметься з можливою глобальною кризою
фото ілюстративне

МВФ має намір збільшити свої можливості

Міжнародний валютний фонд заявив, що бачить «значну підтримку» збільшення квот кредитних ресурсів, що підтримується США, без змін у структурі його акціонерів на засіданнях МВФ і Світового банку в Марокко. Про це розповіла директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає Reuters.

Георгієва зазначила, що хоче встановити крайній термін для «необхідної реорганізації» структури акціонерів кризового кредитора, яка відображатиме зростання більших країн з ринковою економікою, що розвивається, таких як Китай.

Крім того, розпорядниця заявила, що віддає пріоритет збільшенню ресурсів квот на зустрічі в Марракеші, щоб гарантувати, що МВФ матиме достатньо кредитних ресурсів для боротьби з ще однією потенційною великомасштабною глобальною економічною кризою.

«Якщо ми не досягнемо збільшення квоти, наша відносна здатність протистояти майбутнім потрясінням зменшиться. Я думаю, було б добре встановити крайній термін для формули, тому що, якщо не змінити формулу, ми застрягнемо», – каже вона.

Представник МВФ уточнила, що вона мала на увазі термін коригування структури акціонерів.

«Рішення про перерозподіл часток квот є рішенням членів, і члени обговорюють необхідність нової формули квот. Поки тривають дискусії, ми бачимо значну підтримку еквіпропорційного збільшення», – додали в МВС.

Нагадаємо, раніше Bloomberg писав, що на Європу чекає затяжна промислова криза.

Теги: валютні операції МВФ криза

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міжнародна фінансова допомога буде збільшена за умови тривалішої у часі війні
Україні доведеться підвищувати податки у разі затягування війни – МВФ
9 жовтня, 18:26
МВФ відновив роботу офісу в Києві (фото)
МВФ відновив роботу офісу в Києві (фото)
4 жовтня, 09:05
Основний обсяг кредитування в державі зараз відбувається через програму «5-7-9%»
МВФ занепокоєний. Гетманцев прокоментував долю програми «5-7-9%»
2 вересня, 20:00

Економіка

МВФ повідомив, як боротиметься з можливою глобальною кризою
МВФ повідомив, як боротиметься з можливою глобальною кризою
Німецький концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на артснаряди для України
Німецький концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на артснаряди для України
Війна в Ізраїлі може підірвати світову економіку: головні загрози
Війна в Ізраїлі може підірвати світову економіку: головні загрози
США готують покарання Росії за перевищення стелі цін на нафту
США готують покарання Росії за перевищення стелі цін на нафту
Євросоюз припиняє дію пакету фінансування Палестини на 700 млн євро
Євросоюз припиняє дію пакету фінансування Палестини на 700 млн євро
Російський рубль побив черговий антирекорд
Російський рубль побив черговий антирекорд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
В Ізраїлі заговорили про те, що час остаточно заявити про підтримку України
36K
«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян
27K
Імперські байки в українській школі. Незручне питання до міністра Лісового
16K
До яких лікарів можна потрапити без направлення (список)
6882
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу
5824
Румунія скасувала виступ Зеленського у парламенті: стала відома причина

Новини

Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Сьогодні, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 05:54

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту