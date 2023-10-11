МВФ повідомив, як боротиметься з можливою глобальною кризою

МВФ має намір збільшити свої можливості

Міжнародний валютний фонд заявив, що бачить «значну підтримку» збільшення квот кредитних ресурсів, що підтримується США, без змін у структурі його акціонерів на засіданнях МВФ і Світового банку в Марокко. Про це розповіла директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає Reuters.

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Георгієва зазначила, що хоче встановити крайній термін для «необхідної реорганізації» структури акціонерів кризового кредитора, яка відображатиме зростання більших країн з ринковою економікою, що розвивається, таких як Китай.

Крім того, розпорядниця заявила, що віддає пріоритет збільшенню ресурсів квот на зустрічі в Марракеші, щоб гарантувати, що МВФ матиме достатньо кредитних ресурсів для боротьби з ще однією потенційною великомасштабною глобальною економічною кризою.

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«Якщо ми не досягнемо збільшення квоти, наша відносна здатність протистояти майбутнім потрясінням зменшиться. Я думаю, було б добре встановити крайній термін для формули, тому що, якщо не змінити формулу, ми застрягнемо», – каже вона.

Представник МВФ уточнила, що вона мала на увазі термін коригування структури акціонерів.

«Рішення про перерозподіл часток квот є рішенням членів, і члени обговорюють необхідність нової формули квот. Поки тривають дискусії, ми бачимо значну підтримку еквіпропорційного збільшення», – додали в МВС.

Нагадаємо, раніше Bloomberg писав, що на Європу чекає затяжна промислова криза.