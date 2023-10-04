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МВФ відновив роботу офісу в Києві (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
МВФ відновив роботу офісу в Києві (фото)
фото: Крісталіна Георгієва

Представництво не працювало від початку повномасштабного вторгнення 

Міжнародний валютний фонд відкрив знову в Києві своє представництво, яке не працювало з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомила глава МВФ Крісталіна Георгієва.

«Я рада оголосити про відкриття постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми ще більше поглиблюємо нашу взаємодію з Україною», – написала вона в соцмережі Х (колишній твіттер).

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Георгієва опублікувала фото з представниками МВФ, Національного банку України та Міністерства фінансів. 

Раніше повідомлялося, що 1 жовтня до Києва прибула команда Міжнародного валютного фонду (МВФ). Делегація зустрінеться з представниками української влади задля обговорення програми розширеного фінансування (EFF) для нашої країни.

Теги: фінансування соцмережі МВФ Київ

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