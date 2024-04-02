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Обсяг зовнішнього боргу Туреччини побив рекорд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Обсяг зовнішнього боргу Туреччини побив рекорд
Туреччина визнала, що має рекордний рівень боргів
фото із відкритих джерел

Зовнішній борг Туреччини досяг рекордних $ 500 млрд

Обсяг валового зовнішнього боргу Туреччини побив рекорд, досягнувши до кінця 2023 року $500 млрд. Відношення зовнішнього боргу до національного доходу збільшилось до 44,7%. Про це після завершення муніципальних виборів у країні пише видання Sözcü.

Згідно з даними, озвученими Міністерством казначейства та фінансів, зовнішній борг Туреччини перевищив ще один критичний поріг наприкінці 2023 року. Станом на 31 грудня 2023 року валовий зовнішній борг Туреччини сягнув $499,8 млрд.

Валовий зовнішній борг збільшився на $18,5 млрд за останній квартал 2023 року і на $41,9 млрд за весь минулий рік.

Загальний зовнішній борг Туреччини, який 2002 року становив $131,8 млрд, збільшився на 368 млрд доларів за 21 рік правління Партії справедливості та розвитку Туреччини. З валового зовнішнього боргу 202,5 ​​млрд доларів належать державному сектору, $46,4 млрд  – Центральному банку і $251 млрд – приватному сектору.

До слова, турецька ліра ослабла після того, як правляча партія президента Реджепа Таїпа Ердогана зазнала шокової поразки на місцевих виборах у неділю. Контроль над багатьма містами Туреччини, включаючи Стамбул і Анкару, перейшов до опозиції. Про це пише видання Bloomberg.

За один день ліра опустилася на 9% вартості, зовсім трохи не наздогнавши чилійське песо за темпами знецінення. «Ліра впала на 0,2% до 32,4295 за долар, рекордно низького рівня за підсумками торгів, станом на 10:08 ранку в Стамбулі», – зазначає видання. 

Турецькі економісти близькі до паніки, а президент Туреччини Реджеп Ердоган визнав поразку правлячої партії на останніх муніципальних виборах у країні. Національна валюта помітно просіла останні кілька днів.

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Теги: економіка долар вибори Туреччина валюта рекорд турецька ліра Реджеп Таїп Ердоган

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