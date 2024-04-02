Обсяг зовнішнього боргу Туреччини побив рекорд

Зовнішній борг Туреччини досяг рекордних $ 500 млрд





Обсяг валового зовнішнього боргу Туреччини побив рекорд, досягнувши до кінця 2023 року $500 млрд. Відношення зовнішнього боргу до національного доходу збільшилось до 44,7%. Про це після завершення муніципальних виборів у країні пише видання Sözcü.

Згідно з даними, озвученими Міністерством казначейства та фінансів, зовнішній борг Туреччини перевищив ще один критичний поріг наприкінці 2023 року. Станом на 31 грудня 2023 року валовий зовнішній борг Туреччини сягнув $499,8 млрд.

Валовий зовнішній борг збільшився на $18,5 млрд за останній квартал 2023 року і на $41,9 млрд за весь минулий рік.

Загальний зовнішній борг Туреччини, який 2002 року становив $131,8 млрд, збільшився на 368 млрд доларів за 21 рік правління Партії справедливості та розвитку Туреччини. З валового зовнішнього боргу 202,5 ​​млрд доларів належать державному сектору, $46,4 млрд – Центральному банку і $251 млрд – приватному сектору.

До слова, турецька ліра ослабла після того, як правляча партія президента Реджепа Таїпа Ердогана зазнала шокової поразки на місцевих виборах у неділю. Контроль над багатьма містами Туреччини, включаючи Стамбул і Анкару, перейшов до опозиції. Про це пише видання Bloomberg.

За один день ліра опустилася на 9% вартості, зовсім трохи не наздогнавши чилійське песо за темпами знецінення. «Ліра впала на 0,2% до 32,4295 за долар, рекордно низького рівня за підсумками торгів, станом на 10:08 ранку в Стамбулі», – зазначає видання.

Турецькі економісти близькі до паніки, а президент Туреччини Реджеп Ердоган визнав поразку правлячої партії на останніх муніципальних виборах у країні. Національна валюта помітно просіла останні кілька днів.