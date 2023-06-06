Нафта дорожатиме уже з липня: Саудівська Аравія озвучила план

У наступні місяці видобуток нафти у Саудівській Аравії стане найменшим за останні роки

Ціни на нафту 5 червня зросли більш ніж на 1 долар за барель. Це сталося після того, як провідний експортер сирої нафти Саудівська Аравія пообіцяла скоротити видобуток на 1 мільйон барелів на добу. Країна планує боротись з просіданням світової ціни на нафту уже з липня. Про це пише Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на $1,81, або на 2,4%, до $77,94 за барель після досягнення сесійного максимуму в $78,73. Американська нафта West Texas Intermediate піднялася на $1,84, або на 2,6%, до $73,58 після досягнення внутрішньоденного максимуму в $75,06. Це відбулось на фоні того, що у п’ятницю міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що видобуток у королівстві впаде до 9 мільйонів барелів на добу в липні з приблизно 10 мільйонів барелів на добу в травні. Скорочення є найбільшим у Саудівській Аравії за останні роки.

Це добровільне скорочення доповнює більш широку угоду Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзників, включаючи Росію, щодо обмеження поставок до 2024 року, оскільки група виробників ОПЕК+ прагне підвищити ціни на нафту.

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Пояснимо, що ОПЕК+ викачує близько 40% світового обсягу нафти та скоротила цільовий обсяг видобутку загалом на 3,66 млн барелів на добу, що становить 3,6% світового попиту.

«Саудівська Аравія, як і раніше, більше, ніж більшість інших членів, прагне забезпечити ціни на нафту вище $80 за барель, що є важливим для збалансування її власного фінансового бюджету на рік», – сказав керівник групи енергетичного сектору DBS Bank Сувро Саркар.

Консультаційна компанія Rystad Energy заявила, що додаткове скорочення в Саудівській Аравії, ймовірно, призведе до збільшення дефіциту ринку до понад 3 мільйонів барелів на добу в липні, що може підштовхнути ціни до зростання в найближчі тижні.

Нагадаємо, міжнародний валютний фонд вважає, що у Саудівській Аравії почнуться великі економічні проблеми, якщо ціни на нафту залишаться на позначці нижче за $80 за барель. Про це пише видання Bloomberg.

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Міжнародний валютний фонд очікує, що Саудівська Аравія не збалансує свій бюджет, якщо вартість нафти буде нижчою за $80 за барель. Це означає, що країна знову повернеться до фіскального дефіциту після свого першого профіциту майже за десять років.

Згідно з останніми прогнозами фонду, цьогорічна беззбиткова ціна на нафту в Саудівській Аравії становить $80,9, що суттєво вище прогнозу в жовтні. Хоча це покращення порівняно з останніми двома роками, це вище середнього показника за 2000-2019 роки та контрастує з кращими прогнозами для деяких інших провідних регіональних виробників приміром, таких як Об’єднані Арабські Емірати.