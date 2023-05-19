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Саудівська Аравія після візиту Зеленського зробила заяву щодо війни в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Саудівська Аравія після візиту Зеленського зробила заяву щодо війни в Україні
Сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з арабськими лідерами
фото: Офіс прокурора

Країна оголосила про «активний нейтралітет» у відносинах з Україною та Росією

Саудівська Аравія заявила, що офіційно займає «нейтральну позицію» стосовно вторгнення Росії до України. Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд, передає The Guardian.

Міністр заявив, що Саудівська Аравія обрала «активний нейтралітет».

З такою заявою Фейсал бін Фархан Аль Сауд виступив після сьогоднішнього візиту українського президента Володимира Зеленського до Джедди та його звернення до лідерів Ліги арабських держав.

Видання зазначає, що для українського президента це може бути позитивним результатом, адже минулого року відносини між Росією та Саудівською Аравією були на небувало високому рівні.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Саудівської Аравії. Там він виступив на Лізі арабських держав і запросив учасників Ліги до прямої співпраці з будь-якими з посередників України. Також  президент закликав арабські країни допомогти Україні захистити своїх людей від російської агресії. Мова йде, зокрема, про мусульманську спільноту в Україні. 

Після цього очільник України зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії прем'єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Під час переговорів сторони обговорили актуальні двосторонні відносини та питання глобального характеру. Наприкінці зустрічі Зеленський запросив Мухаммада бін Салмана Аль Сауда відвідати Україну з офіційним візитом.

У межах робочого візиту Зеленський також зустрівся із прем’єр-міністром Республіки Ірак Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані, а також з главами делегацій Об’єднаних Арабських Еміратів, Султанату Оман і Держави Кувейт.

Теги: Саудівська Аравія росія Україна Володимир Зеленський

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