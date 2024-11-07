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У Росії масово отруїлися працівники авіазаводу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Росії масово отруїлися працівники авіазаводу
ОДК-Уфимське моторобудівне виробниче об'єднання займається, зокрема, розробкою, виробництвом та ремонтом авіаційних двигунів
фото: Astra

Постраждали щонайменше 20 осіб

У російській Башкирії сталося масове отруєння працівників авіазаводу. Усього постраждали щонайменше 20 осіб, госпіталізовано 14 людей. Про це з покликанням на МОЗ Башкирії повідомило російське видання Astra.

«Через спалах норовірусної інфекції на підприємстві ОДК-Уфимське моторобудівне виробниче об'єднання (ОДК-УМПО) постраждали щонайменше 20 осіб – переважно персонал харчоблоку. Вогнищами інфекції стали їдальня та буфети», – сказано в повідомленні.

Госпіталізовано 14 осіб. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу. 

До відома, ОДК-УМПО займається розробкою, виробництвом та ремонтом авіаційних двигунів. Завод також виробляє газоперекачувальні агрегати, розробляє та ремонтує вертолітну техніку.

Нагадаємо, у львівській дитячій лікарні св. Миколая 2 листопада померла дворічна дівчинка з Тернопільщини внаслідок отруєння блідою поганкою. 

Як відомо, у мережах швидкого харчування США прибирали цибулю з меню. Це рішення стало відповіддю на скандал у McDonaldʼs, де у десяти штатах зафіксували спалах хвороб, викликаних кишковою паличкою. 

Нагадаємо, на Хмельниччині зафіксували перший випадок ботулізму у 2024 році. До лікарні потрапила жінка, яка отруїлась м’ясною консервою домашнього приготування. 

До слова, протягом найближчих 5-10 років українцям, як і всім європейцям, слід бути готовими до пандемії кількох хвороб. Зокрема, йдеться про кір, грип, поліомієліт та холеру, попередив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін. 

Теги: росія росіяни отруєння завод

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