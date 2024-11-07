У Росії масово отруїлися працівники авіазаводу

Постраждали щонайменше 20 осіб

У російській Башкирії сталося масове отруєння працівників авіазаводу. Усього постраждали щонайменше 20 осіб, госпіталізовано 14 людей. Про це з покликанням на МОЗ Башкирії повідомило російське видання Astra.

«Через спалах норовірусної інфекції на підприємстві ОДК-Уфимське моторобудівне виробниче об'єднання (ОДК-УМПО) постраждали щонайменше 20 осіб – переважно персонал харчоблоку. Вогнищами інфекції стали їдальня та буфети», – сказано в повідомленні.

Госпіталізовано 14 осіб. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу.

До відома, ОДК-УМПО займається розробкою, виробництвом та ремонтом авіаційних двигунів. Завод також виробляє газоперекачувальні агрегати, розробляє та ремонтує вертолітну техніку.

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