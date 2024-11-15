Угорський прем'єр заявив, що ціни на енергоносії необхідно знизити у будь-який спосіб

Європейському Союзу потрібно переглянути санкції проти Росії, оскільки вони утримують високі ціни на енергоносії, що підриває економічну конкурентоспроможність блоку. Таку пропозицію висунув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Reuters.

«Ціни на енергоносії необхідно знизити у будь-який спосіб. Це означає, що санкції необхідно переглянути, оскільки за нинішньої політики санкцій ціни на енергоносії не знизяться», – заявив Орбан в інтерв'ю угорському громадському радіо.

Орбан заявив, що американські компанії платять чверть від суми, яку їхні європейські аналоги витрачають на газ та електроенергію, – недолік, який неможливо подолати іншими способами. Лідери Європейського Союзу під час свого неформального саміту минулого тижня підписали декларацію про конкурентоспроможність.

У той час як країни Західної Європи доклали серйозних зусиль, щоб відмовитися від російської енергії, Угорщина отримує 80-85% свого газу з Росії та 80% постачання сирої нафти.

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан, який підтримує тісні стосунки з Путіним, є найбільшим противником України в ЄС. Орбан також подвоїв економічні зв’язки з Росією, зокрема в енергетичній сфері. Він наполягає на припиненні допомоги Києву, що, за його словами, стало б стимулом для України укласти угоду з Росією.

Угорський та американський лідери, які неодноразово хвалилися дружніми взаєминами, вже поговорили телефоном після перемоги Трампа на виборах. Цю подію прем’єр-міністр Угорщини відзначив тостом із шампанським. Тоді прем’єр опублікував у соцмережах допис, що він і Трамп мають «грандіозні плани», не уточнюючи подробиць.

До слова, аналітики Goldman Sachs прогнозували, що євро може впасти на 10%, якщо Дональд Трамп запровадить широкомасштабні тарифи та скоротить внутрішні податки.