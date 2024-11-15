Кремль повідомив деталі телефонної розмови Шольца з Путіним

Шольц закликав Путіна припинити війну Росії проти України

Сьогодні, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорювали війну в Україні. Про це йдеться на сайті Кремля.

Під час розмови Путін знову заявив, що нібито російська сторона ніколи не відмовлялася і, як і раніше, відкрита до поновлення переговорів з Україною.

«Можливі домовленості повинні враховувати інтереси Російської Федерації у сфері безпеки, виходити з нових територіальних реалій, а головне усунути першопричини конфлікту», – заявив Кремль.

Також політики обговорили стан справ у російсько-німецьких відносинах: «Володимир Путін констатував їхню безпрецедентну деградацію по всіх напрямках як наслідок недружнього курсу влади ФРН».

Також Олаф Шольц повідомив деталі розмови із Володимиром Путіним на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Я розмовляв з президентом Путіним телефоном і закликав його припинити агресивну війну Росії проти України та вивести свої війська. Росія повинна продемонструвати готовність до переговорів з Україною – з метою досягнення справедливого і міцного миру», – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц планують провести телефонну розмову в п'ятницю, 15 листопада. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією. Зазначається, що ця розмова стане першим прямим спілкуванням між лідерами за майже два роки.

Згодом Tagesschau та Sueddeutsche Zeitung повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала близько години.