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Росія через санкційні обмеження почала продавати алмази сама собі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія через санкційні обмеження почала продавати алмази сама собі
Найбільшим покупцем російських алмазів залишилася Індія, яка обробляє 90% світового алмазовидобутку
фото з відкритих джерел

Країни G7 заборонили прямий імпорт алмазів із Росії

Уперше за 15 років російська влада почне скуповувати алмази за рахунок коштів федерального бюджету, щоб підтримати держкорпорацію «Алроса», яка потрапила під санкції та ембарго західних країн. Про це повідомляє The Moscow Times.

Мінфін РФ та «Алроса», яка на 34% належить Росмайну, а ще на третину – уряду Якутії, домовилися про закупівлі алмазів у Госхран.

За словами співрозмовника агентства, перша угода з викупу каменів відбулася в березні, а протягом року вони будуть регулярними.

«Алроса», яка контролює 95% російського видобутку алмазів і понад чверть – світового, у січні 2024 року потрапила блокувального санкційного списку ЄС і потрапила під санкції Швейцарії.

Тоді ж країни G7 заборонили прямий імпорт алмазів із РФ, а з березня вирішили запровадити поетапне ембарго на постачання оброблених у третіх країнах алмазів російського походження.

«Уже минулого року в «Алроси» виникли проблеми з продажами: запаси нерозпроданих алмазів на балансі компанії за рік підскочили в 1,6 раза – з 52 до 84 млрд рублів у грошовому вираженні. За підсумками року компанія відзвітувала про втрату 15% прибутку (85 млрд рублів), 9% виручки (322 млрд рублів) і скорочення видобутку на 3%, до 34,6 млн карат», – пише The Moscow Times.

При цьому найбільшим покупцем російських алмазів залишилася Індія, яка обробляє 90% світового алмазовидобутку. Але наприкінці року і на цьому ринку в «Алроси» виникли проблеми: місцевий регулятор попросив припинити поставки, посилаючись на надлишок сировини.

ЄС оцінив втрачені доходи Росії від втрати частини алмазного ринку в 4 млрд євро. Речник Кремля Дмитро Пєсков погрожував Заходу «ефектом бумеранга», стверджуючи, що «Алроса» знайде шляхи обходу санкцій і нові ринки збуту.

Зазначається, що востаннє держава викуповувала видобуті в Росії алмази під час глобальної фінансової кризи 2008-09 років. Тоді Госхран придбав у «Алроси» каменів на $1 млрд.

Як повідомлялося, набула чинності повна заборона на прямий імпорт непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних прикрас із діамантами із Росії до країн Європейського союзу.

До слова, кількість російських фізичних осіб та компаній, які перебувають під санкціями хоча б однієї з основних західних країн, за підсумками чергового раунду введення обмежувальних заходів перевищила 6 тис.

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Теги: Індія росія санкції торгівля ембарго

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