Доля України залежить від темпів постачання зброї НАТО – WSJ

Аналітики вважають, що американська зброя може змінити хід війни, якщо її буде надіслано Україні цього літа

Європа може пришвидшити постачання військової допомоги Україні, передавши зброю зі своїх запасів

Рішення президента США Дональда Трампа продати Україні системи протиповітряної оборони Patriot та іншу зброю істотно допоможе у війні проти РФ. Головне питання полягає в тому, скільки часу займе доставка нової зброї Україні і в яких обсягах вона надійде. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що тепер обіцяне Трампом нарощування обороноздатності України, залежить від якнайшвидшого розміщення в країні достатньої кількості Patriot і, в довгостроковій перспективі, від нарощування виробництва Заходом перехоплювачів для дронів і ракет, якими РФ атакує Україну.

«Російська тактика полягає в тому, щоб змусити українців витратити всі наявні запаси ППО перед наступом РФ наприкінці літа або восени», – сказала високопоставлена співробітниця Пентагону при адміністрації Байдена Селеста Волландер.

Волландер наголосила, щоб постачання американської зброї Україні змінило розрахунки російського диктатора Володимира Путіна, воно має бути здійснене протягом літа. Однак, як зазначило видання, нинішнє рішення Трампа – найважливіша віха у війні в Україні. Передача зброї союзникам, для подальшого постачання Україні, є першим випадком, коли Білий дім погодився поставити Україні зброю, що виходить за рамки поставок, розпочатих колишнім президентом Джо Байденом.

Вартість пакета поставок зброї для України може становити близько $10 млрд, повідомили два джерела видання. Водночас The Wall Street Journal зазначив, що можливості США та їхніх союзників щодо надання систем ППО Україні обмежені не тільки вартістю систем «Петріот», а й виробничими потужностями Заходу.

«Якщо європейці відправлять наявні системи «Петріот» Україні та використають нові поставки зі США для компенсації втрат, це матиме значення. Але якщо вони чекатимуть на нові системи «Петріот», а потім лише здійснюватимуть постачання Україні, тоді допомога буде надто пізньою», – сказала Христина Берзіна з аналітичного центру Німецького фонду Маршалла.

Як пише видання, щоб прискорити постачання систем Patriot, європейські країни могли б надати перехоплювачі з наявних запасів, за умови, що їх потім замінять системами, закупленими у США. WSJ назвав ще один спосіб задовольнити потреби України – закуповувати Patriot і перехоплювачі прямо з конвеєра і поставити Україну першою у черзі на їх отримання.

Нагадаємо, Україна може отримати американські ракети великої дальності, здатні вражати цілі вглиб території Росії. Під час спільного брифінгу у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати передадуть своїм союзникам найсучасніше військове обладнання на мільярди доларів. Водночас фінансування закупівель мають забезпечити самі країни.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо під час переговорів із главами МЗС Франції, Німеччини та Великої Британії наголосив, що ключовим пріоритетом президента Дональда Трампа залишається зупинення війни Росії проти України шляхом довготривалого врегулювання через переговори.