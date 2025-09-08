Німеччина готова надати гарантії безпеки Україні: глава МЗС назвав умову

Позиція Німеччини відрізняється від заяв низки країн, які брали участь у засіданні коаліції охочих у Парижі

Берлін зробить внесок у гарантії безпеки, на відміну від інших європейських країн

Німеччина братиме участь у наданні гарантій безпеки Україні, однак наразі не планує розгортати війська. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль у своєму виступі на щорічній зустрічі німецьких послів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Йоганн Вадефуль заявив, що «звичайно, Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для України». Водночас він не уточнив, яким саме буде цей внесок.

Речник канцлера Фрідріха Мерца раніше заявив, що Німеччина поки що не готова брати на себе зобов'язання щодо участі Бундесверу у можливій миротворчій місії. За його словами, Берлін зосереджений насамперед на фінансуванні, озброєнні та підготовці українських збройних сил.

Позиція Німеччини відрізняється від заяв низки країн, які брали участь у засіданні коаліції охочих у Парижі. За підсумками зустрічі, президент України Володимир Зеленський повідомив, що 26 країн готові надати гарантії безпеки в різних форматах.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що країни «коаліції» домовилися розгорнути сухопутні війська або сили в повітрі чи на морі. Водночас проти надсилання своїх військових в Україну також виступають Італія та Польща.

Нагадаємо, Хорватія не направлятиме свої війська в Україну, однак продовжить надавати всебічну підтримку у війні проти російської агресії. Про це заявив міністр оборони Хорватії Іван Анушич, коментуючи останні обговорення в межах НАТО та «коаліції охочих», повідомляє «Главком».

«Хорватська армія не піде в Україну. Ми не готові, не хочемо і не плануємо відправляти хорватську армію в Україну», – наголосив Анушич в інтерв’ю хорватському телебаченню HRT.

За його словами, Хорватія не братиме участі в ініціативі деяких країн щодо можливого відправлення контингентів до України.

Варто додати, що Польща, Румунія та Італія не направлятимуть свої війська до України в рамках гарантій безпеки, однак всі три країни пообіцяли надати значну підтримку в інших аспектах, зокрема в логістичному забезпеченні та миротворчих місіях.

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Раніше уряд Німеччини опублікував заяву про участь канцлера Фрірдіха Мерца на зустрічі «коаліції охочих», яка відбулась 4 вересня у Парижі. У заяві зазначається, що Німеччина сфокусується на на фінансуванні, озброєнні та навчанні Збройних сил України.