Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина готова надати гарантії безпеки Україні: глава МЗС назвав умову

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина готова надати гарантії безпеки Україні: глава МЗС назвав умову
Позиція Німеччини відрізняється від заяв низки країн, які брали участь у засіданні коаліції охочих у Парижі
фото: Одеська ОВА

Берлін зробить внесок у гарантії безпеки, на відміну від інших європейських країн

Німеччина братиме участь у наданні гарантій безпеки Україні, однак наразі не планує розгортати війська. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль у своєму виступі на щорічній зустрічі німецьких послів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Йоганн Вадефуль заявив, що «звичайно, Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для України». Водночас він не уточнив, яким саме буде цей внесок.

Речник канцлера Фрідріха Мерца раніше заявив, що Німеччина поки що не готова брати на себе зобов'язання щодо участі Бундесверу у можливій миротворчій місії. За його словами, Берлін зосереджений насамперед на фінансуванні, озброєнні та підготовці українських збройних сил.

Позиція Німеччини відрізняється від заяв низки країн, які брали участь у засіданні коаліції охочих у Парижі. За підсумками зустрічі, президент України Володимир Зеленський повідомив, що 26 країн готові надати гарантії безпеки в різних форматах.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що країни «коаліції» домовилися розгорнути сухопутні війська або сили в повітрі чи на морі. Водночас проти надсилання своїх військових в Україну також виступають Італія та Польща.

Нагадаємо, Хорватія не направлятиме свої війська в Україну, однак продовжить надавати всебічну підтримку у війні проти російської агресії. Про це заявив міністр оборони Хорватії Іван Анушич, коментуючи останні обговорення в межах НАТО та «коаліції охочих», повідомляє «Главком».

«Хорватська армія не піде в Україну. Ми не готові, не хочемо і не плануємо відправляти хорватську армію в Україну», – наголосив Анушич в інтерв’ю хорватському телебаченню HRT.

За його словами, Хорватія не братиме участі в ініціативі деяких країн щодо можливого відправлення контингентів до України.

Варто додати, що Польща, Румунія та Італія не направлятимуть свої війська до України в рамках гарантій безпеки, однак всі три країни пообіцяли надати значну підтримку в інших аспектах, зокрема в логістичному забезпеченні та миротворчих місіях.

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Раніше уряд Німеччини опублікував заяву про участь канцлера Фрірдіха Мерца на зустрічі «коаліції охочих», яка відбулась 4 вересня у Парижі. У заяві зазначається, що Німеччина сфокусується на на фінансуванні, озброєнні та навчанні Збройних сил України.

Читайте також:

Теги: Німеччина військові військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий пам'ятний знак присвячений воєнній розвідці
На столичній Алеї захисників України з’явився новий пам’ятний знак (фото)
5 вересня, 16:23
Свою програму перебування у місті кардинал розпочав із зустрічі з пораненими українськими військовими у реабілітаційному центрі
Посланець Папи у Львові відвідав поранених захисників
5 вересня, 15:13
Рада проголосувала за законопроєкт №13260
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
4 вересня, 13:01
Берлін відмовився від ідеї відправки військ в Україну та визначив інший пріоритет
Німеччина змінила курс підтримки України – Bild
31 серпня, 14:09
В деяких випадках повернутись із СЗЧ можна через
Фінальний шанс: як повернутися на службу із СЗЧ до 30 серпня через «Армія+»
28 серпня, 17:14
Донька Келлога вшанувала добровольців з усього світу, які загинули за Україну
Донька Келлога вшанувала добровольців з усього світу, які загинули за Україну
25 серпня, 03:54
У Наталії Ільницької залишилися двоє дітей, мама, брат та чоловік, який і сьогодні боронить Україну у лавах ЗСУ
Була однією з перших «Бучанських відьом». Згадаймо Наталію Ільницьку
22 серпня, 09:00
Зеленський подякував премʼєра Норвегії за непохитну позицію
Зеленський домовився про зустріч із премʼєром Норвегії
19 серпня, 19:18
Там, де Starlink не працює, наші військові використовують TooWay
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували
10 серпня, 15:11

Політика

Німеччина готова надати гарантії безпеки Україні: глава МЗС назвав умову
Німеччина готова надати гарантії безпеки Україні: глава МЗС назвав умову
Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США
Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США
Роман Абрамович перебуває під слідством: у чому звинувачено мільярдера
Роман Абрамович перебуває під слідством: у чому звинувачено мільярдера
Оточення Путіна дедалі більше хоче зупинити війну проти України – Буданов
Оточення Путіна дедалі більше хоче зупинити війну проти України – Буданов
Президент Венесуели відправив 25 тис. військових на кордон із Колумбією
Президент Венесуели відправив 25 тис. військових на кордон із Колумбією
Путін вніс до Держдуми проєкт про денонсацію Європейської конвенції проти катувань
Путін вніс до Держдуми проєкт про денонсацію Європейської конвенції проти катувань

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
11K
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
9506
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
3324
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України
2736
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua