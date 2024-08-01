Німеччина «підживлює» економіку пивом: яка країна купує найбільше

Лідером з імпорту німецького пива є Італія

Нинішнього року Німеччина наростила обсяги експорту пива у вартісному вираженні. Про це свідчать дані міжнародної статистики. У січні-травні 2024 року експорт ФРН за товарною позицією «Пиво солодове» становив $571,4 млн. По відношенню до аналогічного періоду минулого року постачання збільшилося на $20 млн.

За даними UN Comtrade, лідерами з купівлі німецького пінного напою є такі країни як:

Італія;

Китай;

Росія;

Франція;

Нідерланди.

Так, постачання пива з ФРН до Італії в січні-травні 2024 року становило $155,6 млн, до Росії – $42,51 млн, у КНР – $42,49 млн. Німецьке пиво цього року також активно купують США, Іспанія, Австрія, Польща, Швейцарія, Канада, Хорватія, Румунія, Куба, Латвія, Литва, Білорусь, Південна Корея, Ізраїль та інші країни.

Водночас у самій Німеччині і виробництво і споживання улюбленого напою падає.

За даними Федерального статистичного управління Німеччини, які наводить Stuttgarter Zeitung, пивоварні продали в цілому 4,2 млрд літрів алкогольного напою. Це на 0,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Продажі на внутрішньому ринку склали 3,4 мільярда літрів на 0,9 відсотка менше, ніж у попередньому році.

Нагадаємо, британські вчені працюють разом з пивоварами над виділенням генів хмелю, сподіваючись створити сорти, більш стійкі до глобального потепління. Британське пиво перебуває під загрозою через зміну клімату, але експерти наполегливо працюють, щоб знайти способи зупинити назавжди зникнення знаметитої на весь світ «великої британської пінти».