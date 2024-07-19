Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Білорусі засуджено до страти лікаря німецького Червоного Хреста

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Білорусі засуджено до страти лікаря німецького Червоного Хреста
Ріко Крієгеру 30 років, він був військовим лікарем німецького Червоного Хреста
фото: телеграм-канал «Беларускі Гаюн»

На цей час невідомо, чи був вирок оскаржений, чи опротестований, і чи він набрав законної сили

У Білорусі було засуджено до смертної кари громадянина Німеччини Ріко Крієгера Джерело. Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Як зазначається, наприкінці червня громадянина Німеччини Ріко Крієгера (Rico Krieger) було засуджено до страти Мінським обласним судом. Чоловіка звинуватили за статтями: «незаконні дії щодо вогнепальної зброї», «приведення в непридатність транспорту чи шляхів сполучення», «створення чи участь у «екстремістському» формуванні», «агентурна діяльність», «найманство» та «акт тероризму».

«Відомо, що в Німеччині у чоловіка залишилася неповнолітня дитина. Також зазначимо, що на цей час невідомо, чи був вирок оскаржений, чи опротестований, і чи він набрав законної сили», – йдеться у повідомленні.

За даними правозахисників, вирок було винесено 24 червня 2024 р. Ріко Крієгеру 30 років, він був військовим лікарем німецького Червоного Хреста, а раніше працював фахівцем із безпеки у відділі Держдепу США у Берліні.

До відома, у березні 2023 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон «Про внесення змін до кодексів про кримінальну відповідальність». Таким чином узаконив смертну кару у Білорусі. Документ був ухвалений білоруським парламентом наприкінці лютого. Він поширює кримінальну відповідальність за державну зраду, вчинену службовою особою, на всі державні посади. Водночас за державну зраду, вчинену посадовою чи військовою особою, єдиною можливою мірою покарання є смертна кара.

Раніше повідомлялося, що Московський суд виніс вирок журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу, якого звинувачували у «шпигунстві за підприємством російського ВПК». Суд  засудив Гершковича до 16 років колонії суворого режиму.

Теги: смертна кара Білорусь Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зазначено, що операцією керуватиме 18-та механізована дивізія
Польща на кордоні з Білоруссю проведе операцію «Безпечне Підляшшя»
17 липня, 15:16
Фінальний поєдинок відбудеться у неділю, 14 липня. Початок зустрічі – о 22.00 за київським часом
Англія чи Іспанія? Букмекери оцінили шанси фіналістів Чемпіонату Європи
14 липня, 11:58
З 8 по 19 липня на території республіки Білорусь проходять перші спільні навчання сил спеціальних операцій
Білорусь готує провокації на кордоні, аби показати Китаю свою силу
13 липня, 07:21
Борис Пісторіус приїхав спостерігати за навчаннями Arctic Defender
Очільник Міноборони Німеччини поскаржився на брак фінансування
9 липня, 14:40
РСЗВ «Полонез»
Білорусь заявила про розгортання батальйону «Полонез» на кордоні з Україною: аналіз ISW
29 червня, 10:58
У Німеччині запрацювала перша в світі промислова сонячна установка
У Німеччині з'явився перший у світі завод із виробництва сонячного палива
28 червня, 09:58
Через умови нового закону, українці, які виїхали через війну ще у 2022 році, зможуть претендувати на німецьке громадянство у найближчі роки
Німеччина спростила процес отримання громадянства: як це торкнеться українців
27 червня, 17:13
Трьох поранених з фан-зони чемпіонату Європи у Штутгарті відвезли до лікарні
Чоловік, озброєний ножем, напав на вболівальників у фан-зоні Євро-2024
27 червня, 15:19
Країни НАТО матимуть проблеми із призовом солдатів у разі війни
Країни НАТО матимуть проблеми з мобілізацією у разі війни з Росією – Financial Times
26 червня, 15:35

Соціум

У Білорусі засуджено до страти лікаря німецького Червоного Хреста
У Білорусі засуджено до страти лікаря німецького Червоного Хреста
У Підмосков'ї палає завод моторних олив (відео)
У Підмосков'ї палає завод моторних олив (відео)
Угорщина змінює правила надання житла для біженців: важливі моменти
Угорщина змінює правила надання житла для біженців: важливі моменти
Третій день поспіль росіяни сидять без світла після збою на Ростовській АЕС
Третій день поспіль росіяни сидять без світла після збою на Ростовській АЕС
Московський суд обрав суворе покарання журналісту The Wall Street Journal Гершковичу
Московський суд обрав суворе покарання журналісту The Wall Street Journal Гершковичу
Ілон Маск висміяв Microsoft за глобальний збій (фото)
Ілон Маск висміяв Microsoft за глобальний збій (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
6523
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5965
Відключення світла в одній з областей скасовано
5749
Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла
5427
Втрати ворога станом на 19 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
Сьогодні, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Сьогодні, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua