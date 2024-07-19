У Білорусі засуджено до страти лікаря німецького Червоного Хреста

Ріко Крієгеру 30 років, він був військовим лікарем німецького Червоного Хреста

На цей час невідомо, чи був вирок оскаржений, чи опротестований, і чи він набрав законної сили

У Білорусі було засуджено до смертної кари громадянина Німеччини Ріко Крієгера Джерело. Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Як зазначається, наприкінці червня громадянина Німеччини Ріко Крієгера (Rico Krieger) було засуджено до страти Мінським обласним судом. Чоловіка звинуватили за статтями: «незаконні дії щодо вогнепальної зброї», «приведення в непридатність транспорту чи шляхів сполучення», «створення чи участь у «екстремістському» формуванні», «агентурна діяльність», «найманство» та «акт тероризму».

«Відомо, що в Німеччині у чоловіка залишилася неповнолітня дитина. Також зазначимо, що на цей час невідомо, чи був вирок оскаржений, чи опротестований, і чи він набрав законної сили», – йдеться у повідомленні.

За даними правозахисників, вирок було винесено 24 червня 2024 р. Ріко Крієгеру 30 років, він був військовим лікарем німецького Червоного Хреста, а раніше працював фахівцем із безпеки у відділі Держдепу США у Берліні.

До відома, у березні 2023 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон «Про внесення змін до кодексів про кримінальну відповідальність». Таким чином узаконив смертну кару у Білорусі. Документ був ухвалений білоруським парламентом наприкінці лютого. Він поширює кримінальну відповідальність за державну зраду, вчинену службовою особою, на всі державні посади. Водночас за державну зраду, вчинену посадовою чи військовою особою, єдиною можливою мірою покарання є смертна кара.

Раніше повідомлялося, що Московський суд виніс вирок журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу, якого звинувачували у «шпигунстві за підприємством російського ВПК». Суд засудив Гершковича до 16 років колонії суворого режиму.