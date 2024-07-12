Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Уряд заморозив прожитковий мінімум: як це вплине на розмір соцвиплат

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Уряд заморозив прожитковий мінімум: як це вплине на розмір соцвиплат
Очільниця Мінсоцполітики визнала: нинішній прожитковий мінімум є недостатнім у порівнянні з реальними потребами соціуму
фото з відкритих джерел

Мінсоцполітики співпрацює зі Світовим банком, щоб на 2025 рік збільшити розмір соцдопомоги малозабезпеченим громадянам

Прожитковий мінімум, від якого залежить розмір соціальних виплат в Україні, не буде ані підвищуватися, ані зменшуватися. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю виданню Mind.

«Відверто скажу, що наразі ми «заморозили» прожитковий мінімум, хоча він є недостатнім у порівнянні з нинішніми потребами соціуму. Але й зменшувати його ніхто не буде, це неможливо», – запевнила посадовиця.

За її словами, скорочення соцвиплат не планується. «Швидше, ми можемо не надто підвищувати їх розмір», – уточнила вона.

Очільниця Мінсоцполітики розповіла, що зараз відомство співпрацює зі Світовим банком, щоб на 2025 рік збільшити розмір соцдопомоги малозабезпеченим громадянам.

Нагадаємо, що в бюджеті України на 2025 рік не планується підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та мінімальної зарплати.

До слова, український уряд оновив меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ), який надасть фінансову допомогу у розмірі $8 млрд. Однак один із пунктів домовленостей передбачає підвищення тарифу на газ та електроенергію для населення. 

Як повідомлялося, Міністерство економіки України переглянуло свої прогнози щодо економічної ситуації в країні на 2024 рік, покращивши очікування щодо зростання зарплат та зниження інфляції.

Читайте також: Інфляція прискорилася у червні: що подорожчало найбільше
Теги: соцвиплати Міністерство соціальної політики гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег Мейдич за 2022–2024 роки отримав 397 тис. грн ($9,9 тис.) компенсації за оренду готельного номера у столиці
Пільги для мільйонерів. Названо заможних депутатів, які не гребують доплатами за житло
12 червня, 16:00
Глава Мінфіну США пояснила долю заморожених активів Росії
Використання доходів від активів РФ. Очільниця Мінфіну США посперечалась із Путіним
17 червня, 07:47
Улітку 2022 року в Сербії заарештували колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова
Ексгенералу СБУ Наумову оголошено підозру в підробленні документів – ДБР
21 червня, 12:43
Марлен Енгельхорн продемонструвала свою незгоду з податковою політикою Австрії.
Спадкоємиця корпорації BASF планує роздати десятки мільйонів доларів
20 червня, 09:14
Російські полонені в таборі мають усе, стверджує Золкін
Журналіст розповів про проблему, яка виникла через комфортні умови для полонених росіян
23 червня, 21:20
У липні 2024 року збільшиться розмір виплат у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться відповідно 70, 75 і 80 років
Індексація пенсії: хто з українців отримає підвищені виплати у липні
29 червня, 07:11
Україна підписала безпекові угоди з усіма країнами-членами G7
Україна щороку отримуватиме $60 млрд військової допомоги завдяки безпековим угодам
28 червня, 16:27
Очікується, що Шольц оголосить про підтримку оборони східного флангу Польщі
Німеччина має намір виплатити компенсації живим польським жертвам нацистських злочинів – Politico
2 липня, 13:17
Українці мають сплачувати податки у Німеччині
Штраф 25 тис. євро: українським біженцям у Німеччині слід звітувати перед податковою
10 липня, 03:37

Особисті фінанси

Уряд заморозив прожитковий мінімум: як це вплине на розмір соцвиплат
Уряд заморозив прожитковий мінімум: як це вплине на розмір соцвиплат
Майже половина українців заробляє менше ніж 10 тисяч: статистика
Майже половина українців заробляє менше ніж 10 тисяч: статистика
Ціни на кавуни обвалилися через низький попит та спеку
Ціни на кавуни обвалилися через низький попит та спеку
До українського легіону у Польщі готові записатися сотні українських чоловіків
До українського легіону у Польщі готові записатися сотні українських чоловіків
«Пакунок малюка» у 2024 році: нові правила отримання грошової компенсації
«Пакунок малюка» у 2024 році: нові правила отримання грошової компенсації
Інфляція прискорилася у червні: що подорожчало найбільше
Інфляція прискорилася у червні: що подорожчало найбільше

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Удари ракетами Atacms вглиб Росії: Білий дім зробив заяву
42K
Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу: відповідь нардепа
21K
На Хмельниччині лунають вибухи
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
7801
Нова Зеландія: нащадок маорійських вождів передала Зеленському «пакет допомоги» (фото)
7114
Австралія оголосила найбільший пакет військової допомоги Україні: що туди ввійде

Новини

Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Сьогодні, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
Вчора, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
Вчора, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
Вчора, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
Вчора, 12:11
Письменниця Антоніна Цвід показала свою квартиру після обстрілу Києва 8 липня (фото)
Вчора, 11:05

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua