Уряд заморозив прожитковий мінімум: як це вплине на розмір соцвиплат

Очільниця Мінсоцполітики визнала: нинішній прожитковий мінімум є недостатнім у порівнянні з реальними потребами соціуму

Мінсоцполітики співпрацює зі Світовим банком, щоб на 2025 рік збільшити розмір соцдопомоги малозабезпеченим громадянам

Прожитковий мінімум, від якого залежить розмір соціальних виплат в Україні, не буде ані підвищуватися, ані зменшуватися. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю виданню Mind.

«Відверто скажу, що наразі ми «заморозили» прожитковий мінімум, хоча він є недостатнім у порівнянні з нинішніми потребами соціуму. Але й зменшувати його ніхто не буде, це неможливо», – запевнила посадовиця.

За її словами, скорочення соцвиплат не планується. «Швидше, ми можемо не надто підвищувати їх розмір», – уточнила вона.

Очільниця Мінсоцполітики розповіла, що зараз відомство співпрацює зі Світовим банком, щоб на 2025 рік збільшити розмір соцдопомоги малозабезпеченим громадянам.

Нагадаємо, що в бюджеті України на 2025 рік не планується підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та мінімальної зарплати.

До слова, український уряд оновив меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ), який надасть фінансову допомогу у розмірі $8 млрд. Однак один із пунктів домовленостей передбачає підвищення тарифу на газ та електроенергію для населення.

Як повідомлялося, Міністерство економіки України переглянуло свої прогнози щодо економічної ситуації в країні на 2024 рік, покращивши очікування щодо зростання зарплат та зниження інфляції.