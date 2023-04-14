США готують санкції проти угорських чиновників, пов'язаних з урядом Орбана – ЗМІ

Законопроєкт готується з минулого року і, як очікується, подадуть до Конгресу вже наступного місяця

Документ розробляється в період постійного погіршення відносин між Вашингтоном і Будапештом

Група конгресменів США готує законопроєкт про санкції, які будуть націлені на провідних угорських політичних діячів, пов’язаних із урядом Віктора Орбана.

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Про це повідомляє видання The Guardian.

Законопроект про санкції спрямований на колишніх чиновників і прихильників уряду, переважно пов’язаних з партією прем’єр-міністра Віктора Орбана «Фідес».

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Як повідомляє видання, законопроєкт готується з минулого року і, як очікується, подадуть до Конгресу вже наступного місяця, де він, ймовірно, отримає широку підтримку, за словами чиновників, знайомих з процесом розробки.

Документ розробляється в період постійного погіршення відносин між Вашингтоном і Будапештом.

Зауважимо, напередодні, економічний радник президента України Олег Устенко заявив, що низка угод, які посилюють енергетичну співпрацю Угорщини з Росією, лише затягуватиме повномасштабну війну, й закликав Європейський Союз заблокувати їх.

Раніше уряд Угорщини підтвердив, що глава МЗС Петер Сійярто заблокував спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна.