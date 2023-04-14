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США готують санкції проти угорських чиновників, пов'язаних з урядом Орбана – ЗМІ

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
США готують санкції проти угорських чиновників, пов'язаних з урядом Орбана – ЗМІ
Законопроєкт готується з минулого року і, як очікується, подадуть до Конгресу вже наступного місяця
фото з вільних джерел

Документ розробляється в період постійного погіршення відносин між Вашингтоном і Будапештом

Група конгресменів США готує законопроєкт про санкції, які будуть націлені на провідних угорських політичних діячів, пов’язаних із урядом Віктора Орбана.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Законопроект про санкції спрямований на колишніх чиновників і прихильників уряду, переважно пов’язаних з партією прем’єр-міністра Віктора Орбана «Фідес».

Як повідомляє видання, законопроєкт готується з минулого року і, як очікується, подадуть до Конгресу вже наступного місяця, де він, ймовірно, отримає широку підтримку, за словами чиновників, знайомих з процесом розробки.

Документ розробляється в період постійного погіршення відносин між Вашингтоном і Будапештом.

Зауважимо, напередодні, економічний радник президента України Олег Устенко заявив, що низка угод, які посилюють енергетичну співпрацю Угорщини з Росією, лише затягуватиме повномасштабну війну, й закликав Європейський Союз заблокувати їх.

Раніше уряд Угорщини підтвердив, що глава МЗС Петер Сійярто заблокував спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

 

Теги: Угорщина санкції США

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