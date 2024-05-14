Німецький збройовий концерн Rheinmetall заробив грошей менше, ніж очікувалось – ЗМІ

Німецький виробник зброї Rheinmetall втратив у продажах, але очікує заробити рекордну суму за результатами року

У першому кварталі 2024 року виробник озброєння з Німеччини Rheinmetall не виправдав раніше озвучені прогнози зростання продажу та прибутку. Про це пише The Wall Street Journal.

Але підсумковий річний прибуток має «наздогнати» раніше озвучений прогноз – продаж на 10 млрд євро за операційного прибутку 14-15%.

Група Rheinmetal очікує, що цьогоріч продажі досягнуть позначки в 10 млрд євро ($10,79 млрд) вперше в своїй історії, адже військові конфлікти та війни сприяють тому, що в найближчі місяці будуть замовлення.

Таким чином, оптимізм не залишає керівництво Rheinmetall, яке сподівається на продовження надходження замовлень від уряду. Йдеться про виробництво різних боєприпасів, систем ППО, а також іншого військового обладнання та техніки.

Експерти з Європи виправдовують оптимістів із німецького концерну. Багато хто вказав на той факт, що перший квартал традиційно є слабшим за продажами, ніж наступні.

Раніше генеральний директор німецької збройного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що у 2024 році компанія поставить в Україну «сотні тисяч снарядів». Серед них будуть прототипи артилерійських снарядів з дальністю на 100 кілометрів. Про це він сказав на заході, організованому Асоціацією ділових журналістів у Дюссельдорфському промисловому клубі, передає Handelsblatt.

Як стало відомо, Rheinmetall наразі зосереджується на виробництві артилерійських боєприпасів. До повномасштабного російського вторгнення в Україну потужність Rheinmetall становила близько 70 000 снарядів на рік. Цього року очікується 700 000, удесятеро більше.