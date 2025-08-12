Головна Світ Політика
date 2025-08-12

Нова Зеландія може визнати палестинську державу: заява МЗС

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нова Зеландія може визнати палестинську державу: заява МЗС
Рішення буде ухвалене «відповідно до принципів, цінностей та національних інтересів Нової Зеландії»
Нова Зеландія розглядає можливість визнання палестинської держави

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявив, що уряд країни розглядає можливість визнання палестинської держави. Офіційне рішення кабінет прем'єр-міністра Крістофера Люксона має ухвалити у вересні та представити свій підхід на Тижні лідерів ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Заява була зроблена після того, як кілька близьких партнерів Нової Зеландії, включаючи Австралію, Велику Британію та Канаду, оголосили про аналогічні наміри.

Однак, за словами Пітерса, Нова Зеландія має незалежну зовнішню політику і ретельно зважить це питання. Рішення буде ухвалене «відповідно до принципів, цінностей та національних інтересів Нової Зеландії».

Міністр також зазначив, що уряду потрібно оцінити, чи було досягнуто достатнього прогресу для того, щоб перетворити палестинські території на життєздатну та легітимну державу.

«Нова Зеландія вже деякий час чітко дає зрозуміти, що наше визнання палестинської держави – це питання «коли?», а не «якщо?», – додав він.

Як відомо, Австралія визнає палестинську державу у вересні на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Ентоні Албанезе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами Албанезе, таке рішення покликане «дати імпульс до вирішення проблеми двох держав».

Прем’єр-міністр підкреслив, що визнання залежатиме від зобов'язань, отриманих від Палестинської адміністрації, зокрема від того, що ХАМАС не братиме участі в жодній майбутній державі.

Раніше, прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати Палестину державою на засіданні ООН у вересні. Це рішення ухвалюється на тлі поширення голоду в Газі, що, за словами Карні, робить перспективу створення палестинської держави «буквально зникаючою на наших очах».

Нагадаємо, уряд Мальти оголосить про визнання держави Палестина під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр країни Роберт Абела, передає «Главком».

Абела зазначив, що про це рішення буде повідомлено в Нью-Йорку під час Конференції високого рівня ООН щодо врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною.

До слова, наприкінці травня 2024 року влада трьох європейських країн – Норвегії, Ірландії та Іспанії – оголосила, що визнає Палестину як державу. На той момент державу Палестина офіційно визнавали 143 з 193 країн-членів ООН, зокрема Росія і Китай. Державність Палестини не визнають такі країни, як США, Велика Британія, Німеччина та Ізраїль.

Згодом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж у вересні на сесії Генеральної асамблеї ООН визнає Палестинську державу. На його думку, це допоможе припинити війну в Газі та врятувати цивільне населення.

Раніше повідомлялося, що визнання Францією Палестини стане важливим символічним кроком, який може посилити міжнародну підтримку палестинської державності та тиск на Ізраїль. Однак без чіткого механізму реалізації принципу «двох держав», цей крок навряд чи призведе до негайного завершення окупації.

Також важливу роль у визнанні Палестини відіграють політичні та гуманітарні мотиви. Багато країн визнають Палестину через солідарність із палестинським народом, який зазнає ізраїльської окупації з 1967 року (після Шестиденної війни). Визнання також розглядається як спосіб підтримати право палестинців на самовизначення та чинити тиск на Ізраїль для відновлення мирних переговорів.

