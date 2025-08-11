Грета Тунберг збирає флот для спроби прорвати блокаду Гази

Тунберг повідомила про мобілізацію понад 44 країн для проведення одночасних демонстрацій та акцій

Грета Тунберг оголосила про «глобальну флотилію» для прориву блокади Гази

Шведська активістка Грета Тунберг оголосила про нову ініціативу під назвою «Глобальна флотилія Сумуд» (Global Flotilla of Sumud), спрямовану на прорив, як вона заявляє, «незаконної ізраїльської блокади Гази». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Грету Тунберг.

За її словами, акція розпочнеться 31 серпня, коли з Іспанії відправляться «десятки суден». 4 вересня до флотилії мають приєднатися ще десятки кораблів з Тунісу та інших портів.

Крім того, Тунберг повідомила про мобілізацію понад 44 країн для проведення одночасних демонстрацій та акцій. Метою цих заходів є «покласти край співучасті у пригніченні палестинського народу».

Активістка закликала приєднуватися до ініціативи «в цей вирішальний момент».

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що активістів, які прямували на судні до Сектору Гази, серед яких Грета Тунберг, доставили в аеропорт для подальшої депортації. Як передає «Главком», про це повідомили в МЗС Ізраїлю.

Там зазначили, що пасажирів доправили до аеропорту Бен-Гуріон, звідки їх депортують до країн походження найближчим часом. Активістів в аеропорту зустріли консульські представники.

До слова, раніше міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард розкритикувала активістів, які вимагали відомство втрутитись у ситуацію з затриманням Грети Тунберг ізраїльськими правоохоронцями. Міністерка наголосила, що з огляду на рекомендації не відвідувати Газу «велика відповідальність лежить на тих, хто вирішив поїхати всупереч» цим рекомендаціям.