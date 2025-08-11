Головна Світ Політика
Австралія визнає Палестину, але з умовою

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Австралія визнає Палестину, але з умовою
Визнання буде залежати від зобов'язань, отриманих Австралією від Палестинської адміністрації
фото: Reuters

Австралія визнає палестинську державу у вересні

Австралія визнає палестинську державу у вересні на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Ентоні Албанезе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами Албанезе, таке рішення покликане «дати імпульс до вирішення проблеми двох держав».

Прем'єр-міністр підкреслив, що визнання залежатиме від зобов'язань, отриманих від Палестинської адміністрації, зокрема від того, що ХАМАС не братиме участі в жодній майбутній державі.

«Рішення, засноване на створенні двох держав, – це найкраща надія людства розірвати цикл насильства на Близькому Сході та покласти край конфлікту, стражданням і голоду в Газі», – наголосив Албанезе.

Як відомо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати Палестину державою на засіданні ООН у вересні. Це рішення ухвалюється на тлі поширення голоду в Газі, що, за словами Карні, робить перспективу створення палестинської держави «буквально зникаючою на наших очах».

Нагадаємо, уряд Мальти оголосить про визнання держави Палестина під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр країни Роберт Абела, передає «Главком».

Абела зазначив, що про це рішення буде повідомлено в Нью-Йорку під час Конференції високого рівня ООН щодо врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною.

До слова, наприкінці травня 2024 року влада трьох європейських країн – Норвегії, Ірландії та Іспанії – оголосила, що визнає Палестину як державу. На той момент державу Палестина офіційно визнавали 143 з 193 країн-членів ООН, зокрема Росія і Китай. Державність Палестини не визнають такі країни, як США, Велика Британія, Німеччина та Ізраїль.

Згодом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж у вересні на сесії Генеральної асамблеї ООН визнає Палестинську державу. На його думку, це допоможе припинити війну в Газі та врятувати цивільне населення.

Раніше повідомлялося, що визнання Францією Палестини стане важливим символічним кроком, який може посилити міжнародну підтримку палестинської державності та тиск на Ізраїль. Однак без чіткого механізму реалізації принципу «двох держав», цей крок навряд чи призведе до негайного завершення окупації.

Також важливу роль у визнанні Палестини відіграють політичні та гуманітарні мотиви. Багато країн визнають Палестину через солідарність із палестинським народом, який зазнає ізраїльської окупації з 1967 року (після Шестиденної війни). Визнання також розглядається як спосіб підтримати право палестинців на самовизначення та чинити тиск на Ізраїль для відновлення мирних переговорів.

Теги: Палестина Австралія Ізраїль

Австралія визнає Палестину, але з умовою
Австралія визнає Палестину, але з умовою
«Моя суверенна думка мало не коштувала мені життя»: Фіцо розкритикував МЗС України
«Моя суверенна думка мало не коштувала мені життя»: Фіцо розкритикував МЗС України
Грета Тунберг збирає флот для спроби прорвати блокаду Гази
Грета Тунберг збирає флот для спроби прорвати блокаду Гази
Пропагандистка Сімоньян засумнівалась, що зустріч Трампа з Путіним взагалі відбудеться
Пропагандистка Сімоньян засумнівалась, що зустріч Трампа з Путіним взагалі відбудеться
Північно-Балтійська «вісімка» зробила спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
Північно-Балтійська «вісімка» зробила спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
Європейські міністри зберуться на зустріч перед самітом на Алясці 
Європейські міністри зберуться на зустріч перед самітом на Алясці 

