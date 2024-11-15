Зеленський повідомив, як Колумбія допоможе реалізувати Формулу миру

Президент Зеленський виступив перед викладачами та студентами Колумбії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Колумбія може зробити вагомий внесок у реалізацію одного з пунктів Формули миру, зокрема у забезпечення безпеки довкілля у світі.

«У червні цього року ми провели інавгураційний саміт миру в Швейцарії, зібрали разом понад 100 держав і міжнародних організацій з усіх регіонів світу. Більшість із них були на рівні лідерів. Мені дуже шкода, що президент Колумбії або будь-який інший представник вашої країни не приїхав. Тим не менш, я вірю, що Колумбія знайде спосіб долучитися до процесу відновлення справедливості», – сказав Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Колумбії.

За словами президента, наразі триває підготовка до другого Саміту миру, і кожна держава може взяти на себе ініціативу втілити будь-який з пунктів Формули.

«Кожен може обрати сферу, яка стане його пріоритетом. Я переконаний, що Колумбія здатна зробити вагомий внесок, наприклад, у забезпечення безпеки довкілля у світі. Справжня перемога можлива лише тоді, коли ми діємо спільно», – наголосив глава держави.

До слова, голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна готова обговорювати варіанти коригування формули миру. Однак за умови, що вони відповідатимуть міжнародному праву та підтримуватимуть територіальну цілісність.

Нагадаємо, що перемовини й дипломатичні кроки призведуть до завершення гарячої стадії війни в Україні. Про це сказав президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Також президент Володимир Зеленський розповів, що після представлення країнам-партнерам Плану перемоги українські дипломати працюють разом із американською командою та командами тих європейських держав, від яких залежить підтримка окремих пунктів Плану, або взагалі посилення українських військових.

До слова, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги України. План складається із п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Це перелік заходів, які, за словами Зеленського, змінять перебіг війни із Росією на користь України.