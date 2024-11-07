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Зеленський пояснив, як потрібно розпорядитися замороженими активами РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, як потрібно розпорядитися замороженими активами РФ
Суперечки про долю заморожених активів РФ точаться вже тривалий час
фото з відкритих джерел

Як зазначив президент, Україна купила б за гроші від російських активів зброю в Європі та США та посилила власне виробництво

Заморожені активи Росії належать Україні і країна сама могла б вирішити, на що їх витратити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі у саміті Європейського політичного союзу.

Як зазначив президент, за оцінками міжнародних інституцій, Україна зазнала руйнувань від російських атак приблизно на $800 млрд. І коли його питають про те, що він буде робити в разі, якщо Дональд Трамп відмовиться від підтримки України, то голова держави просить взяти саме ці гроші.

«Можна ми візьмемо $300 млрд, підтримаємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю? Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя? Можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити? Можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші? Можна нам просто передати гроші російських вбивць і олігархів?» – запитав Зеленський.

Президент зазначив, що за ці кошти можна було б дати квартири українцям, чиї домівки зруйнували росіяни. Деякі громадяни були змушені поїхати до Європи через те, що не «знайшли життя» в Україні.

Зеленський наголосив, що в цьому питанні не треба чіпати США, адже більша частина зморожених російських активів перебувають у Європі. Він запитав, чи може Європа не дивитися на США, а бути сильною та ухвалювати «сильні рішення», адже гроші все одно «залишаться» в ЄС.

За словами президента, Україна купила б за ці гроші зброю в Європі та США, а також витратила на дешевше власне виробництво зброї.

Нагадаємо, лідери держав ЄС погодили виділення Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде.

Як відомо, суперечки про долю заморожених активів РФ точаться вже понад два роки, відколи 27 лютого 2022 Євросоюз заблокував операції, пов'язані з управлінням резервами російського Центробанку. Активи перебувають під опікою Euroclear у Бельгії.

До слова, країни «Групи семи» планують зберегти заморожені російські суверенні активи навіть після закінчення війни в Україні.

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Теги: зброя Володимир Зеленський санкції президент росія

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