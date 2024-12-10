Скільки грошей переказують українці з Польщі: офіційні дані

Загалом кошти пересилають ті громадяни, які мають стабільну працю, або ж займаються підприємництвом

Українці в Польщі стали менше й рідше відправляти гроші до України

Українці в Польщі стали менше й рідше відправляти гроші в Україну. Про це свідчать дослідження Національного банку Польщі «Життєва та економічна ситуація мігрантів з України та Білорусі в Польщі у 2024 році».

Згідно із дослідженням, українці, які мешкають в Польщі, продовжують фінансово підтримувати рідних на Батьківщині, щоправда серед тих громадян, які приїхали в країну після повномасштабного російського вторгнення знизився відсоток тих, хто трансферує кошти в Україну.

Так, у 2024 році перекази коштів з Польщі робили майже 40% українських іммігрантів, а торік таких громадян було 48%.

Загалом кошти пересилають ті громадяни, які мають стабільну працю, або ж займаються підприємництвом. Втім, зафіксовано зростання порівняно з 2023 роком відсотка осіб, які переказують в середньому щомісяця суми понад 1000 злотих (10,3 тис. грн).: із 19% до 22% у випадку тих, хто приїхав до Польщі до війни, та з 12% до 19% у випадку біженців.

Автори дослідження вказують, що кількість тих, хто переказує кошти принаймні раз на місяць знизилася з 49% опитаних 2023 року до 37% опитаних – 2024-го. Менше стали переказувати грошей в Україну біженці – з 60% до 33%.

Водночас зросла кількість українців у Польщі, які передають гуманітарну допомогу до України. Це може бути пов'язано зі все більшими потребами в різних товарах у осіб, які їх отримують, а також завдяки тому, що в Польщі працюють нові транспортні, поштові та кур'єрські компанії, які доправляють посилки в Україну.

Загалом 49% респондентів зізналися, що передають гуманітарну допомогу на Батьківщину. З них 39% – це біженці і 61% – ті, хто виїхав до Польщі до 2024 року.

Нагадаємо, у Люблінському воєводстві Польщі готуються прийняти чергову хвилю українських біженців.