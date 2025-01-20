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Придністров’я погодилося отримувати газ через молдовську держкомпанію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Придністров’я погодилося отримувати газ через молдовську держкомпанію
«Тираспольтрансгаз» гарантує оплату доставки газу
фото з відкритих джерел

Тирасполь погоджується отримувати газ через «Молдовагаз» та вже надіслав звернення до Кишинева

Невизнане Придністров’я погоджується отримати газ, доставлений молдовською держкомпанією «Молдовагаз», і готовий платити за нього. Про це заявив глава окупованого Росією регіону Вадим Красносельський.

За словами Красносельського, Тирасполь погоджується отримувати газ через «Молдовагаз», і «Тираспольтрансгаз» 18 січня надіслав звернення з цього приводу до Кишинева.

«Для того, щоб якнайшвидше тепло доходило до домівок людей, щоб вони отримали газ і нормальну електроенергію у свої житлові приміщення, і щоб вся соціальна інфраструктура також отримувала вигоду від тепла і електроенергії, я погодився з пропозиціями керівництва Молдови, починаючи з президента, щоб газ Придністров'ю постачала компанія «Молдовагаз», – каже він.

Крім того, «Тираспольтрансгаз» гарантує оплату доставки. Раніше Тирасполь намагався укласти контракт на постачання газу із неназваною компанією, проте це нібито зустріло «лютий опір» з боку молдовських посадовців та «Молдовагазу», нібито ця компанія «ніяк не може поставити газ на Лівий берег».

Як повідомлялося, компанією мала стати Natural Gaz D.C. Газ нібито мали закупляти на європейському спотовому ринку, а витрати у такому разі, ймовірно, компенсували б з російського бюджету. Водночас Кишинів наполягав, що поставки може здійснювати тільки «Молдовагаз».

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Молдова раніше пропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Однак Придністров'я відмовилося купувати європейський газ замість російського, пояснивши відмову від європейського газу «вищими та нестабільнішими цінами».

До слова, президент України Володимир Зеленський з президенткою Молдови Маєю Санду обговорили, як можна подолати гуманітарну кризу в Придністров’ї.

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Теги: газ Молдова Придністров'я

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