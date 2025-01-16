Росія купуватиме газ для Придністров’я в Європі – ЗМІ

Влада РФ планує купувати близько 3 млн кубометрів газу на добу з січня по квітень

За газ для невизнаного Придністров’я Росії доведеться платити $515-530 за тисячу кубометрів

Російська Федерація закуповуватиме в Європі газ, аби постачати його невизнаному Придністров’ю після припинення транзиту газу через Україну. Про це повідомляє «Коммерсант» з посиланням на джерела.

Як зазначається, газ закуповуватимуть на європейському спотовому ринку за посередництва компанії Natural Gaz D.C., а кошти на це виділять з бюджету РФ.

Загалом з січня по квітень (включно) Росія планує купувати близько 3 млн кубометрів газу на добу. Цього обсягу має бути достатньо, аби покрити потреби невизнаної республіки.

За газ для невизнаного Придністров’я Росії доведеться платити $515-530 за тисячу кубометрів. За купівлю 310-320 млн кубометрів газу до кінця квітня з російського бюджету доведеться віддати близько $164 млн.

Росія могла б забезпечити постачання газу до Придністров’я через «Турецький потік» та Трансбалканський газопровід, однак для цього потрібно домовитись з Болгарією, Румунією та Україною.

«Схема з закупками на спот-ринку у Європі простіша та швидша. І, звісно, «Газпром» не буде її учасником, тому не нестиме витрат на субсидування», – додало джерело.

Співвласник Natural Gaz D.C. Аркадій Вікол у коментарі молдавському вебвиданню NewsMaker підтвердив, що його компанія підписала рамковий контракт на постачання газу з «Тираспольтрансгазом» обсягом 2-3 млн кубометрів на добу. Після цього спецслужби Молдови викликали Вікола на допит через наміри постачати газ до Придністров’я.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Раніше стало відомо, що всі промислові підприємства зупинили роботу. Причиною цьому стала енергетична криза, для промислового сектору немає енергетичного ресурсу.

Як відомо, Україна експортувала електроенергію для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої Молдови.

Молдова пропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Компанія «Молдовагаз» надіслала офіційну пропозицію керівництву придністровського «Тираспольтрансгазу». Молдовська компанія пропонує надати технічну та комерційну підтримку для організації закупівель газу для Придністров'я.

Однак невизнане Придністров'я відмовилося купувати європейський газ замість російського. Так звана влада Придністров'я пояснила відмову від європейського газу «вищими та нестабільнішими цінами».

До слова, президент України Володимир Зеленський з президенткою Молдови Маєю Санду обговорили, як можна подолати гуманітарну кризу в Придністров’ї.