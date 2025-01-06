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Збільшення тарифу на транспортування газу вплине на роботу української промисловості – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Збільшення тарифу на транспортування газу вплине на роботу української промисловості – експерт

Зростання тарифу на транспортування газу відобразиться на роботі української промисловості – експерт

Збільшення тарифу на транспортування газу з 1 січня 2025 року вплине на роботу промислових споживачів газу. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Він наголосив, що зупинка транзиту російського газу стала причиною збільшення тарифів на транспортування газу. «Тобто тарифи для внутрішніх користувачів зросли в 4 рази, для користувачів іноземних дещо більше ніж в 2 рази зросли. На кому це відбивається? Це відбивається на промислових споживачах газу», – пояснив Прокіп.

Водночас він додав, що це збільшення тарифу не вплине на вартість газу для населення. Раніше економіст та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що нещодавнє рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на транспортування газу матиме значний вплив на промисловий сектор України та може призвести до зростання інфляції.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову щодо встановлення нових тарифів на транспортування природного газу для ТОВ «Оператор ГТС України» на 2025-2029 роки.

Також, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.

Теги: НКРЕКП тарифи міністр транзит газ

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