«Фіцо заблудився». Ексглава уряду України нагадав колезі, що він робив 10 років тому

Яценюк і Фіцо позбавляли Путіна газової зброї, запустивши вперше газовий реверс у 2014 році

Заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і очільника угорського уряду Віктора Орбана абсолютно суперечать нормам і правилам країн-членів ЄС. Про це заявив колишній премʼєр-міністр України (2014-2016 років) Арсеній Яценюк в ефірі «Радіо Свобода».

«Мені видається, що прем’єр Фіцо заблукав трохи. Йому треба уряд збирати не з приводу заходів по відношенню до України. Йому було би важливо зібрати уряд з приводу заходів по відношенню до російської військової агресії, і не по відношенню до Зеленського, а по відношенню до воєнного злочинця Путіна», – заявив він.

Яценюк наголосив, що те, що прем’єр-міністр країни-члена Європейського Союзу їде на поклон до особи, яка вчинила воєнні злочини та розпочала акт військової агресії проти незалежної України «просто не вкладається в жодні цивілізовані рамки».

Ексочільник українського уряду нагадав, що у 2014 році на посту прем’єр-міністра разом із главою Словацького уряду Фіцо відкрив реверсне постачання газу до України, що дало Україні змогу позбавитися газової залежності від Росії.

«Незважачи на те, що російський «Газпром» і персонально Путін на нього тиснув, мені вдалося з ним відкрити проукраїнський, проєвропейський проєкт щодо реверсного потоку газу», – додав Яценюк.

У підсумку політик заявив, що як і Орбан, так і Фіцо, сконцентровані тільки на одному – на утриманні свого електорального рейтингу. І відповідно всі ці заяви спрямовані в першу чергу на утримання влади.

«Адже якщо проаналізувати ці заяви з точки зору законодавства країн-членів ЄС, то це абсолютно суперечить нормам і правилам країн-членів Європейського Союзу. Крапка», – каже він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.

Він назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців.

Фіцо не вперше погрожує Україні через заборону транзиту російського газу. Прем'єр-міністр Словаччини заявляв раніше, що його країна може розглянути заходи проти України, якщо транзит російського газу до Європи через українську територію не буде продовжено.

А прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан навіть запропонував своєрідну хитрість, яка дозволить транспортувати блакитне паливо з Росії.

До слова, 1 січня, о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.