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Придністров'я може отримати газ від Росії у вигляді гумдопомоги

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Придністров'я може отримати газ від Росії у вигляді гумдопомоги
Росія не буде постачати газ решті території Республіки Молдова
фото з відкритих джерел

Глава невизнаного Придністров’я їздив на переговори до РФ, щоб відновити постачання російського газу

Росія незабаром передасть Придністров'ю газ в якості гуманітарної допомоги. Про це заявив глава невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський.

Однак Красносельський не уточнив дату і спосіб поставки палива.

Відомо, що з 10 по 14 січня Красносельський відвідав Москву, де провів переговори з Міністерством енергетики Росії про можливі поставки газу до Придністров'я.

За підсумками перемовин, очільник невизнаної республіки зазначив, що Росія забезпечить Придністров'я достатньою кількістю газу для теплової енергетики, промислових підприємств і цивільного використання.

Водночас, за його словами, Росія не буде постачати газ решті території Республіки Молдова.

Нагадаємо, Україна з 1 січня повністю припинила транзит російського газу в Молдову та інші країни Європейського Союзу.

З того ж дня у Придністров'ї відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Всі промислові підприємства там зупинили роботу. Причиною цьому стала енергетична криза, для промислового сектору немає енергетичного ресурсу.

Молдова пропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Компанія «Молдовагаз» надіслала офіційну пропозицію керівництву придністровського «Тираспольтрансгазу». Молдовська компанія пропонує надати технічну та комерційну підтримку для організації закупівель газу для Придністров'я.

Однак невизнане Придністров'я відмовилося купувати європейський газ замість російського. Так звана влада Придністров'я пояснила відмову від європейського газу «вищими та нестабільнішими цінами».

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Теги: Придністров'я газ Молдова росія гуманітарна допомога

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