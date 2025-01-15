ЄC планує запровадити обмеження на СПГ та алюміній з Росії – Bloomberg

Газ з Росії може опинитись під новими санкціями

Bloomberg: Поступова відмова від російського СПГ може бути введена в дію як санкція або частина дорожньої карти

Євросоюз розглядає можливість поступового введення обмежень на скраплений природний газ (СПГ) та алюміній з Росії, а також відключення від SWIFT нових російських банків та заходи щодо десятків судів у рамках 16-го пакету санкцій. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

«Євросоюз розглядає обмеження на імпорт щодо російського алюмінію та поетапну відмову від зрідженого природного газу з країни в рамках нового пакету санкцій проти Москви. Обмеження на алюміній можуть бути поступовими, а їхні часові рамки та масштаб поки що мають бути визначені», – йдеться у статті.

Співрозмовники агентства зазначили, що відмову від СПГ можуть прописати або в пакеті санкцій, або як частину дорожньої карти, яку виконавчий орган ЄС має намір подати в лютому. Також можна буде використовувати комбінацію двох походів.

Деякі джерела назвали санкції щодо трубопровідного газу недоцільними, оскільки окремі європейські країни, зокрема Угорщина та Словаччина, все ще покладаються на постачання від «Газпрому».

Нові санкції також можуть стосуватися десятків суден російського «тіньового флоту» – танкерів, які перевозять російські нафтопродукти в порушення міжнародних санкцій – і відключити більше банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, повідомили джерела Bloomberg.

Очікується, що найбільші імпортери російського СПГ в ЄС – Іспанія, Бельгія та Франція – не блокуватимуть санкції проти Москви, заявили чиновники.

У червні 2024 року ЄС запровадив свої перші серйозні обмеження на російський газ, у тому числі СПГ, у своєму 14-му пакеті санкцій. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала замінити російський СПГ імпортованим із США під час телефонної розмови з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили наймасштабніші санкції проти російської енергетики – найбільшого джерела доходу для військової машини Кремля.

До слова, свропейські країни ризикують не досягти цільових показників щодо запасів газу наступної зими через зупинку транзиту російського газу через територію України.