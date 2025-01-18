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Зеленський відреагував на пропозицію Фіцо зустрітися у Давосі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на пропозицію Фіцо зустрітися у Давосі
«Ми не знаємо, хто купує йому квитки, оскільки він постійно пропускає пункти призначення», – заявив Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський пояснив, що не може нічого планувати із Фіцо, оскільки словацький лідер «може поїхати в Давос, а опинитися десь у Сочі»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо провести зустріч у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). Про це Президент сказав у коментарі Bloomberg.

Зеленський пояснив, що не може нічого планувати із Фіцо, оскільки словацький лідер «може поїхати в Давос, а опинитися десь у Сочі», маючи на увазі російське курортне місто.

«Ми не знаємо, хто купує йому квитки, оскільки він постійно пропускає пункти призначення», – заявив Зеленський. 

Як відомо, президент України Володимир Зеленський має особисто взяти участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Захід триватиме з 20 по 24 січня. У заході візьмуть участь представники понад 130 країн світу, серед них – понад 60 глав держав та урядів і понад 1600 представників ділових кіл.

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського. Словацький прем'єр запросив українського лідера зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який запропонував зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу. Так, очільник України у своїх соцмережах поширив допис глави словацького уряду зі словами: «Гаразд. Приїжджай до Києва в п'ятницю».

Пізніше віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар заявив, що Фіцо не поїде до Києва у п'ятницю, 17 січня, на запрошення президента України. Водночас Фіцо заявив, що невдовзі таки може зустрітися з президентом України.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Також словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу.

Однак згодом стало відомо, що оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра.

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Теги: міністр Володимир Зеленський Україна президент місто погрози запрошення Фіцо газ росія

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