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Очільник Придністров'я полетів до Москви: реакція Санду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Очільник Придністров'я полетів до Москви: реакція Санду
Так званий очільник молдовського регіону, окупованого Росією, Вадим Красносельський
фото з відкритих джерел

Красносельський полетів у Москву вести переговори про російський газ

Президентка Молдови Майя Санду підтвердила інформацію про те, що так званий глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський вирушив до Москви. Про це повідомляє Newsmaker.

Санду підтвердила чутки про те, що Красносельський полетів у Москву домовлятися про газ.

«Знаю про візит Красносельського у Москву. Це ще один доказ того, що Кишинів не перешкоджає пошуку рішення. Ми хочемо, щоб у людей на лівому березі Дністра якнайшвидше з’явились світло, опалення і вода. І якщо цей візит розв'яже проблему – нехай вона буде вирішена», – наголосила глава країни.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Раніше стало відомо, що всі промислові підприємства зупинили роботу. Причиною цьому стала енергетична криза, для промислового сектору немає енергетичного ресурсу.

Як відомо, Україна експортувала електроенергію для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої Молдови.

Молдова пропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Компанія «Молдовагаз» надіслала офіційну пропозицію керівництву придністровського «Тираспольтрансгазу». Молдовська компанія пропонує надати технічну та комерційну підтримку для організації закупівель газу для Придністров'я.

Однак невизнане Придністров'я відмовилося купувати європейський газ замість російського. Так звана влада Придністров'я пояснила відмову від європейського газу «вищими та нестабільнішими цінами».

До слова, президент України Володимир Зеленський з президенткою Молдови Маєю Санду обговорили, як можна подолати гуманітарну кризу в Придністров’ї.

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Теги: Майя Санду газ росія Придністров'я Москва

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