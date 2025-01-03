Головна Думки вголос Ян Валетов
search button user button menu button
Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст

Російські мільярди доларів в один момент стали брухтом

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Жоден підступний ворог на Заході не міг завдати Росії такого масштабу удару

Закінчилася епоха...

Десятки років не найдурніші діячі в Російській імперії, СРСР і Росії вибудовували схему продажу природних ресурсів із підконтрольних територій країнам, у яких із ресурсами було не дуже, а з грошима і технологіями - добре.

На те, щоб побудувати чинний механізм такого взаємовигідного співробітництва, пішло багато десятиліть. Майстри з колишніх «совєцьких» навіть зуміли вбудувати в торгівельні взаємини «м'яку силу» - такого роду вплив завжди будується на залежності, і Захід це прийняв.

Усе працювало, попри політичні розбіжності. Захід «з'їв» Чечню, Грузію, Крим, Донбас – занадто зручно і вигідно було користуватися дешевим російським газом і нафтою.

Але ідіоти, які захопили Кремль у 1999, вирішили показати, що вони справжні ідіоти. Буйні та безбашенні – справжні пацани.

І ось транзит природного газу в Європу через Україну припинено.

Мільярди доларів, вкладених тими самими недурними людьми, які вибудовували російське майбутнє на століття вперед у газотранспортну інфраструктуру, стали металобрухтом.

Недорогий газовий або нафтовий бізнес – це казки для дурнів. Цей бізнес потребує колосальних вкладень. Саме тому газ, який на місці видобутку коштує кілька доларів, доїхавши до Німеччини продається за 500. Трубопроводи, станції перекачування і контролю, сховища... десятки років стратегічного планування, десятки років будівництва, праця мільйонів громадян - усе це полетіло на смітник через кількох до***бів, які узурпували владу.

Ресурсні ринки завойовуються роками. Їх неможливо повернути після втрати не тільки з ідейних, а й з технологічних причин. Якусь невелику частину можна, а в повному обсязі – ні. Поїзд пішов, майбутнє прос**но. Я не жартую. У довготривалій перспективі наслідки для економіки РФ катастрофічні, а в поєднанні з санкціями просто руйнівні.

Не може жодна, навіть найдосконаліша стратегія, протистояти феєричним до***бам із психологією гопників із підворіття, особливо, коли суспільство не має можливості їх змінити. Жоден підступний ворог на Заході не міг завдати Росії такого масштабу удару. Не вистачило б уяви і можливостей. Але великі лідери сучасності з Луб'янки впоралися із завданням. Із блиском.

А ті, хто були готові примиритися з існуванням м'якої сили, в обмін на дешеві ресурси, як виявилося, не готові жити за принципом «нравится – не нравится».

І зірки зійшлися. Закінчилася ціла епоха.

До***би перемогли самих себе. «СВО» йде за планом.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: транзит росія газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Газ став політичним інструментом і політичною ж зброєю Путіна
Кінець епохи. Про зупинку транзиту російського газу через Україну
1 сiчня, 18:53
За словами президента України, більшість країн ЄС адаптувалися до зупинки транзиту російського газу
Зеленський про зупинку транзиту російського газу: Одна з найбільших поразок Москви
1 сiчня, 17:54
Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу
Історична подія. Україна зупинила транзит російського газу
1 сiчня, 07:45
1 січня 2025 року Україна припинить транзит російського газу
Припинення транзиту російського газу через Україну: Чехія дала обіцянку Словаччині
30 грудня, 2024, 20:15
Представники Словаччини, України та Єврокомісії зустрінуться, аби обговорити зупинку транзиту газу
Фіцо вигадав, як помститися Україні за припинення транзиту російського газу
Вчора, 20:28
Глава Мінекономіки Словаччини розкритикували рішення України припинити транзит російського газу
Словаччина готова припинити транзит газу через Україну
1 сiчня, 00:14
Курс долара у РФ до кінця 2025 року може зрости до 130-135 рублів
Російський рубль продовжує втрачати позиції на валютному ринку
30 грудня, 2024, 12:04
Рішення ще має схвалити Урядова рада закордонних справ і оборони
Греція передасть Україні американські ракети Sea Sparrow
28 грудня, 2024, 22:56
Пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау
Авіакатастрофа в Казахстані: МЗС України зробило заяву
27 грудня, 2024, 16:14

Ян Валетов

Російські мільярди доларів в один момент стали брухтом
Російські мільярди доларів в один момент стали брухтом
Росія втрачає останні бази на Близькому Сході
Росія втрачає останні бази на Близькому Сході
1000 днів війни, що перевернула світ
1000 днів війни, що перевернула світ
Чи зможуть мирні переговори зупинити російську агресію?
Чи зможуть мирні переговори зупинити російську агресію?
Світ після війни. Україна буде змушена трансформуватися
Світ після війни. Україна буде змушена трансформуватися
Поруч із нами завжди буде ворог. І з цим треба звикати жити
Поруч із нами завжди буде ворог. І з цим треба звикати жити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 січня 2025
24K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
14K
ООН розкритикувала заборону УПЦ МП в Україні: реакція МЗС

Новини

3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua