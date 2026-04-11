СБУ уразила станцію «Кримська», яка забезпечує паливом ключові воєнні бази на півдні РФ

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно з Силами безпілотних систем влаштували «бавовну» на лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Кримська» у Краснодарському краї РФ. Про це «Главкому» повідомили проінформовані джерела в СБУ.

Цей об’єкт входить до системи магістральних нафтопроводів «Тихорєцьк – Новоросійськ-2» та належить компанії «Транснефть».

Станція забезпечує перевалку і накопичення пального, зокрема для військових потреб ворога – включаючи базу тактичної авіації «Кримськ» та базу Чорноморського флоту РФ у місті Новоросійськ.

За інформацією місцевої влади, внаслідок удару на території нафтобази виникла пожежа. Зафіксовано ураження інфраструктури, що забезпечує функціонування об’єкта.

«СБУ послідовно знижує спроможності ворога у військовій, економічній та логістичній сферах. Подібні операції триватимуть і надалі, доки Росія вестиме війну проти України. Кожен такий удар послаблює ресурсну базу агресора та ускладнює забезпечення його військ», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора уразили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря.

До слова, у ніч на 10 квітня безпілотники атакували окуповану Луганщину та Мелітополь.

Як повідомлялося, спільна операція Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вивела з ладу один із найбільших промислових активів агресора на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок точної атаки дронами-камікадзе роботу Алчевського металургійного комбінату повністю паралізовано. Це підприємство є критичною ланкою у ланцюгу постачання російського військово-промислового комплексу.