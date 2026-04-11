Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ уразила станцію «Кримська», яка забезпечує паливом ключові воєнні бази на півдні РФ

Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Станція забезпечує перевалку і накопичення пального, зокрема для військових потреб ворога
фото з відкритих джерел

Внаслідок удару на території нафтобази виникла пожежа

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно з Силами безпілотних систем влаштували «бавовну» на лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Кримська» у Краснодарському краї РФ. Про це «Главкому» повідомили проінформовані джерела в СБУ.

Цей об’єкт входить до системи магістральних нафтопроводів «Тихорєцьк – Новоросійськ-2» та належить компанії «Транснефть».

Станція забезпечує перевалку і накопичення пального, зокрема для військових потреб ворога – включаючи базу тактичної авіації «Кримськ» та базу Чорноморського флоту РФ у місті Новоросійськ.

За інформацією місцевої влади, внаслідок удару на території нафтобази виникла пожежа. Зафіксовано ураження інфраструктури, що забезпечує функціонування об’єкта.

«СБУ послідовно знижує спроможності ворога у військовій, економічній та логістичній сферах. Подібні операції триватимуть і надалі, доки Росія вестиме війну проти України. Кожен такий удар послаблює ресурсну базу агресора та ускладнює забезпечення його військ», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора уразили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря.

До слова, у ніч на 10 квітня безпілотники атакували окуповану Луганщину та Мелітополь.

Як повідомлялося, спільна операція Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вивела з ладу один із найбільших промислових активів агресора на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок точної атаки дронами-камікадзе роботу Алчевського металургійного комбінату повністю паралізовано. Це підприємство є критичною ланкою у ланцюгу постачання російського військово-промислового комплексу.

Теги: СБУ нафтопродукти росія пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

«Шукаємо по кожному прізвищу» – Зеленський розповів про обмін полоненими
The Guardian розшукало в Україні угорців, які підтримують Орбана
Як уникнути «бусифікації»? Військовий назвав дієві способи
Що буде з відключеннями світла на Великдень: «Укренерго» звернулося до споживачів
Із полону повернулися 11 військовослужбовців «Азова»
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua