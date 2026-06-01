Ціни на нафту летять вгору через провал угоди США з Іраном – Bloomberg

Вікторія Літвінова
Барель Brent на торгах в Азії перетнув позначку 93 долари
Трамп залишив засідання у «ситуаційній кімнаті» без жодного рішення

На торгах в Азії 31 травня барель Brent перетнув позначку 93 долари – після того, як у п'ятницю ринок закрився на найнижчому рівні з середини квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Bloomberg.

Чому ціни поповзли вгору

Вихідні принесли одразу кілька тривожних новин для нафтового ринку. Іран ударив по американській авіабазі в Кувейті – кілька військовослужбовців США дістали поранення. Ізраїль різко розширив наземну операцію в Лівані проти підтримуваного Тегераном «Хезболли»: такого масштабу вторгнення країна не проводила понад чверть століття.

Водночас Вашингтон і Тегеран продовжують обмінюватися пропозиціями поправок до проєкту угоди, яка мала б продовжити перемир'я та повернути судноплавство в Ормузькій протоці. За даними джерел Bloomberg, переговори застрягли: жодна зі сторін не готова поступатися ключовими вимогами, обидві теоретично можуть зрештою відкинути запропоновані іншою стороною зміни.

«Переговори між США та Іраном і далі непокоять ринок та лишаються джерелом потенційних коливань цін, – зауважив старший аналітик Capital.com Кайл Родда. – Існує ризик, що ринок повірив у пропаганду: адміністрація Трампа розкручує неминучу угоду, а іранці насправді ставляться до питання стримано».

Що пішло не так у «ситуаційній кімнаті» Трампа

У п'ятницю Дональд Трамп у соцмережах оголосив, що готовий ухвалити «остаточне рішення» щодо продовження перемир'я. За кілька годин він залишив засідання у «ситуаційній кімнаті» Білого дому без жодного рішення, повідомила The New York Times.

Іранська напівофіційна агенція Tasnim у неділю написала, що сторони продовжують уточнювати деталі угоди, але як США, так і Іран можуть зрештою відхилити пропозиції одне одного – і вся домовленість тоді розвалиться. Раніше очікувалося, що угода передбачатиме 60-денне перемир'я, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та початок переговорів щодо іранської ядерної програми.

Як реагують інші ринки

Долар зміцнився щодо всіх валют Групи 10, державні облігації США трохи подешевшали. Азійський фондовий індекс MSCI Asia Pacific зріс на 0,1%, ф'ючерси на технологічний Nasdaq 100 додали 0,2% після того, як у п'ятницю Wall Street закрився на історичному максимумі завдяки ентузіазму щодо штучного інтелекту. Золото торгувалося біля 4540 доларів за унцію, біткоїн повів криптовалюти вгору.

Однак нинішнє повернення близькосхідної напруженості ставить під загрозу глобальне ралі біржових акцій, яке тримається на ажіотажі навколо ШІ. Падіння нафти до квітневих мінімумів також рятувало світовий ринок облігацій, який місяцями просідав через побоювання енергетичної інфляції.

«Розчарування ще будуть, але ринок уже заклав у ціни майбутню угоду з Іраном, – зазначив головний інвестиційний стратег женевської Global Gate Asset Management Патрік Ланг. – Я не очікую значних коливань, окрім, можливо, дешевшої нафти, коли угоду таки оголосять».

Гальмування Китаю додає тривоги

Ще один тривожний сигнал для нафти прилетів з Пекіна. Офіційний індекс ділової активності у промисловості (PMI) у травні впав до 50 пунктів проти 50,3 у квітні. Показник 50 – це межа між зростанням і скороченням сектору, тобто китайська промисловість практично зупинила зростання. Активність у будівництві та сфері послуг водночас піднялася до 50,1 проти 49,4 у квітні.

«Відновлення економіки Китаю відбувається нерівномірно», – зазначає в записці для клієнтів азійсько-тихоокеанський макростратег банку BNY Ві Кхун Чонг. Традиційні галузі ледь тримаються, тоді як високотехнологічні компанії продовжують зростати – такий розкол створює змішану картину для світового попиту на пальне.

Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що ціни на нафту почали зростати на тлі провалу мирних зусиль: тоді переговори США та Ірану також зайшли у глухий кут після жорстких заяв іранського керівництва щодо ядерних запасів та контролю над Ормузькою протокою.

Раніше «Главком» розповідав, що Іран фактично змусив США грати за своїми правилами, попри декларації Вашингтона про швидкий мир. Аналітики Financial Times зазначали: за два місяці бойових дій Тегеран не лише вистояв, а й відновлює військовий потенціал значно швидше, ніж розраховувала американська розвідка.

