Санкції обвалили ринок автоперевезень Росії – розвідка

Середній фінансовий результат на одну вантажівку: замість $3,3 тис. прибутку – $1,5 тис. збитку на місяць

Російський ринок міжнародних автоперевезень опинився в глибокій кризі: компанії, що ще недавно отримували стабільний прибуток, тепер несуть щомісячні збитки на кожну одиницю рухомого складу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Від прибутку до збитків за три роки

За підсумками першого кварталу 2026 року середній чистий фінансовий результат у розрахунку на одну вантажівку становить близько $1,5 тис. збитку на місяць. Для порівняння: у 2023 році показник був діаметрально протилежним – $3,3 тис. прибутку.

Головними причинами обвалу галузі стали западні санкції та загальна деградація економіки Росії, яка спровокувала падіння попиту на логістичні послуги. Паралельно різко подорожчав лізинг, а операційні витрати – на пальне, технічне обслуговування, податки та обов'язкові платежі – продовжують зростати. Наслідком стало старіння автопарку і практично повна зупинка його оновлення, що позбавляє галузь конкурентоздатності.

Китай виштовхує Росію з власного ринку

Ситуацією скористався Китай. Китайські перевізники мають доступ до дешевих кредитів і лізингу, сучасного рухомого складу та нижчої собівартості рейсів – і впевнено витісняють росіян з ринку міжнародних автоперевезень. Це продовження ширшої тенденції: китайські підприємці дедалі активніше захоплюють різні сегменти російського ринку – від онлайн-торгівлі до енергетичної інфраструктури.

Кремль ризикує втратити контроль над зовнішньою торгівлею

У середньостроковій перспективі криза вийде за межі транспортного сектору. Якщо тенденція збережеться, Кремль ризикує остаточно втратити контроль над значною частиною зовнішньоторговельних потоків. Це дасть Пекіну важіль для диктування власних комерційних умов безпосередньо на внутрішньому ринку РФ – подібно до того, як Китай уже взяв під контроль ключові елементи російського газового експорту.

Загалом економіка Росії входить у системну кризу: лише за перший квартал 2026 року шість відсотків підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше СЗРУ фіксувала, що економіка РФ опинилася між стагнацією та інфляцією: за підсумками 2025 року та початку 2026-го країна увійшла в стан стагфляції – одночасного падіння виробництва та неконтрольованого зростання цін.