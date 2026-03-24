Польща двічі за день підняла авіацію через удари РФ по Україні

Винищувачі та ППО привели у повну готовність через дрони біля кордону

У Польщі ввечері ініціювали підйом бойової авіації та підвищили готовність систем протиповітряної оборони через російську атаку по території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Оперативного командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

«Через активність російських БпЛА типу Shahed у західній частині України у повітряному просторі Польщі почала діяти польська та союзницька авіація. Відповідно до чинних процедур Оперативне командування Збройних сил Польщі активувало необхідні сили та ресурси у своєму розпорядженні. У повітрі перебувають винищувачі та гелікоптер, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан максимальної готовності».

У командуванні зазначили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору, особливо у районах, які межують із зонами підвищеної загрози.

Також там наголосили, що ситуація перебуває під постійним контролем, а сили та засоби готові до негайного реагування у разі подальшої ескалації.

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Зокрема, російські окупанти здійснили масовану атаку на Вінницю. Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік, є поранені.

Також удень 24 березня російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Водночас у Житомирі постраждала 12-річна дівчинка через атаку РФ.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.