НАТО оцінило ризики витоку даних через Угорщину до РФ

НАТО ізолювало частину рішень через позицію Угорщини
фото: Reuters

Альянс визнав, що контакти Будапешта з Москвою давно викликають занепокоєння

У Північноатлантичному альянсі заявили, що повідомлення про можливу передачу Росії конфіденційних даних з боку Угорщини не стали несподіванкою для посадовців у штаб-квартирі НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Інформація про можливий витік конфіденційних даних із закритих засідань Ради ЄС до Кремля викликала серйозні побоювання серед партнерів. Йдеться, зокрема, про ризики, що угорська делегація може бути джерелом витоку чутливої інформації, пов’язаної з безпекою.

За словами джерела в Альянсі, така ситуація не стала неочікуваною для представників НАТО. «Не думаю, що це було великою несподіванкою», – зазначив співрозмовник видання.

Водночас інше джерело наголосило, що Будапешт по-різному поводиться у рамках НАТО та Європейського Союзу.
«У контексті НАТО Угорщина завжди була набагато відповідальнішою, ніж у контексті ЄС», – сказав він.

Один із дипломатів Альянсу також визнав, що окремі оперативні питання, пов’язані з Україною, не обговорюються за участі угорських представників. Йдеться насамперед про аспекти військової підтримки та підготовки, в яких Угорщина не бере участі.

Водночас у НАТО наголошують, що Будапешт намагається не ставити під сумнів свою роль у системі колективної оборони.
«Угорщина послідовно давала зрозуміти, що не робитиме нічого, що вплине на її місце в системі колективної оборони НАТО», – зазначив дипломат.

За його словами, угорська влада прагне відокремити політику щодо Альянсу від суперечок із Брюсселем і зберегти свою позицію в безпековій архітектурі НАТО.

До слова, у Румунії стартували масштабні багатонаціональні навчання НАТО «Морський щит – 2026». Понад дві тисячі військових та десятки бойових кораблів відпрацьовують сценарій повномасштабного нападу Росії в акваторії Чорного моря та дельті Дунаю. 

Єврокомісія назвала умови вступу України до ЄС
Пакистан запропонував посередництво в переговорах США й Ірану: деталі
НАТО оцінило ризики витоку даних через Угорщину до РФ
Москва реанімує проєкт «зелених чоловічків», щоб знову лякати світову спільноту
«Ще одна ніч болю для України». Посол Євросоюзу засудила нічну атаку окупантів
Військові кораблі НАТО відпрацьовують сценарій повномасштабного зіткнення з Чорноморським флотом РФ

Українські банки готові до кредитування економіки
