Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни активно шукають варіанти, як виїхати з країни в Google: що відомо

Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Запити росіян про виїзд з РФ стрімко зростає
колаж: glavcom.ua

Росіяни рідше використовують власну мережу «Яндекс» для пошуку способів покинути РФ

Мешканці країни-терористки активно шукають способи та варіанти, як виїхати з Росії. Як повідомляє «Главком» із посиланням на медіа Верстка, про це свідчить статистика запитів росіян в Google Trends.

Зокрема, серед росіян зросла активність їхніх запитів на такі теми: «як виїхати з Росії» та «поїхати з Росії». Ці запити цікавили росіян ще на початку 2023 року, коли в РФ занепокоїлись через оголошення часткової мобілізації.

Згодом кількість подібних запитів зменшилася, але знову зросла наприкінці 2025 та початку 2026 року. Наразі запит «поїхати з Росії» серед російської аудиторії зріс від 75 балів до 88 балів у березня 2026 року.

Водночас у російській мережі «Яндекс» не фіксується подібної цікавості росіян до того, як виїхати з власної країни. Повідомляється, що найменшою кількістю запитів була відмітка у 44 тис. у 2025 році. Потім вона збільшувалася та зросла до 59,9 тис. Водночас у січні 2033 року ця кількість сягала 234 тис. запитів.

Нагадаємо, сума претензій російських пропагандистських телеканалів до американської корпорації Google через блокування їхніх акаунтів на YouTube сягнула цифр, які не мають практичного сенсу у світовій економіці. Позов подали 17 російських телеканалів, чиї YouTube-канали було заблоковано через санкції. І сума штрафу подвоюється щотижня. Нині вона сягла такої астрономічної цифри – близько $1,2 квінтильйона.

До слова, на тимчасового окупованій частині Луганщини росіяни почали блокувати доступ до месенджера Telegram. Місцеві жителі скаржаться на проблеми роботи додатка. Через блокування Telegram мешканці тимчасово окупованої частини Луганщини можуть скористатися застосунком лише за допомогою VPN. Однак росіяни почали блокувати й ці сервіси.

Читайте також:

Теги: росія Google мобілізація росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua