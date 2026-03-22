Росіяни рідше використовують власну мережу «Яндекс» для пошуку способів покинути РФ

Мешканці країни-терористки активно шукають способи та варіанти, як виїхати з Росії. Як повідомляє «Главком» із посиланням на медіа Верстка, про це свідчить статистика запитів росіян в Google Trends.

Зокрема, серед росіян зросла активність їхніх запитів на такі теми: «як виїхати з Росії» та «поїхати з Росії». Ці запити цікавили росіян ще на початку 2023 року, коли в РФ занепокоїлись через оголошення часткової мобілізації.

Згодом кількість подібних запитів зменшилася, але знову зросла наприкінці 2025 та початку 2026 року. Наразі запит «поїхати з Росії» серед російської аудиторії зріс від 75 балів до 88 балів у березня 2026 року.

Водночас у російській мережі «Яндекс» не фіксується подібної цікавості росіян до того, як виїхати з власної країни. Повідомляється, що найменшою кількістю запитів була відмітка у 44 тис. у 2025 році. Потім вона збільшувалася та зросла до 59,9 тис. Водночас у січні 2033 року ця кількість сягала 234 тис. запитів.

