Україна опинилась серед лідерів за зростанням цін на дизель – дані дослідження

Ціни на дизель в Україні зросли майже на 34%

Найбільше подорожчання зафіксовано на Філіппінах

Україна увійшла до десятки країн світу з найвищими темпами подорожчання дизельного пального на тлі війни на Близькому Сході. Про це йдеться в дослідженні Global Petrol Prices, пише «Главком».

Ціни на дизель в Україні зросли на 33,9%. Це відповідає загальносвітовому тренду, однак є нижчим за показники низки країн Азії.

Найбільше подорожчання зафіксовано на Філіппінах – на 81,6%, далі йдуть Нігерія (+78,3%), Малайзія (+57,9%) та Австралія (+52,1%). Значне зростання також відзначене у В’єтнамі (+45,9%), Сінгапурі (+44,0%) та США (+41,2%).

Для порівняння, у Канаді дизель подорожчав на 36,9%, у Німеччин на 30,9%, у Франції на 27,8%, у Китаї на 25,4%, а у Великій Британії на 18%.

Найнижчі темпи зростання зафіксовані в країнах Близького Сходу: у Катарі та ОАЕ ціни підвищилися на 7,9%, у Японії на 14%, у Південній Кореї на 15,1%.

У Росії зростання було мінімальним – лише 0,5%, тоді як в Індії та Саудівській Аравії ціни залишилися без змін.

Чому змінюються ціни на українських АЗС

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне. Основними причинами цього є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики і валюта. Антимонопольний комітет України пояснив, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні. Водночас Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку.

Раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців.

Українська влада хоче стабілізувати ситуацію на ринку пального через посилення контролю за націнками та залучення державного ресурсу. Крім того, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що під час купівлі пального на автозаправних станціях громадяни зможуть отримати від держави кешбек.

Як нові ціни на пальне вплинуть на вартість продуктів

Підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. Міністерство аграрної політики запевнило, що ситуація на ринку залишиться стабільною.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10-15%. Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1-2%.

До слова, світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані.