Росія обходить санкції: країни Заходу продовжують постачати мікрочіпи РФ

Протягом семи місяців одна з компаній експортувала до Росії комплектуючі на суму не менше $20 млн, включаючи чіпи американських виробників

Країни Заходу продовжують постачати в Росію мікрочіпи в обхід санкцій, введених проти країни, через вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters.

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З квітня по листопад США та низка європейських країн поставили Росії чіпів на $777 млн. Це комплектуючі Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices та Infineon. Для цього у Туреччині та Гонконгу створювалися фірми-посередники, зареєстровані у березні 2022 року.

За даними російської митниці, з березня протягом семи місяців одна з компаній експортувала до Росії комплектуючі на суму не менше $20 млн, включаючи чіпи американських виробників.

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Іншу фірму, турецьку Smart Trading Ltd. заснував гендиректор російської логістичної фірми Novelco Григорій Григор'єв. Згідно з російськими митними деклараціями, компанія відвантажила продукцію американських виробників напівпровідників на мінімум $660 тис.

Розслідувачі знайшли один із постів Григор'єва на LinkedIn про те, що Novelco відкрила філію в Стамбулі і відправляє товари до Росії з Туреччини і не дотримується торгових обмежень США та ЄС щодо Росії. Як тільки товари прибувають до Туреччини, «відвантаження обробляються для реекспорту, і вантажі можуть прямувати до Росії повітряним, морським, автомобільним та залізничним транспортом.

Обходити санкції Росії допомагають також і в Естонії. Компанія Elmec Trade, що базується в Таллінні, у період з 1 квітня до 31 жовтня відправила до Росії товарів на суму не менше $17 млн.

Нагадаємо, у Конгресі США стартує робота нової міжнародної європейсько-американської коаліції, яка буде працювати над посиленням санкцій проти найближчого оточення Володимира Путіна.

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Раніше повідомлялось, що Російська влада підготувала список заходів у відповідь на введення стелі нафтових цін, яка експортується з РФ.

Відзначимо, за повідомленням Bloomberg, через санкції Росія втратила європейський ринок нафти. Також після заборони Європейського Союзу на імпорт російської сирої нафти морем, що набула чинності 5 грудня, Російські нафтові компанії різко збільшили об’єми експорту нафти до країн Азії.