Росія позбулась свого головного покупця алмазів

Росія напередодні нових санкцій з боку ЄС втрачає ключового покупця алмазів в Азії

Індія оголосила про припинення у вересні та жовтні поточного року закупівлі алмазної сировини у російської держкорпорації «Алроса». Рішення про зупинку імпорту направив місцевий регулятор.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Найбільший виробник алмазів Росії – компанія «Алроса» – підтвердила припинення продажів видобутої продукції терміном у два місяці. Це було зроблено на вимогу індійської Ради щодо сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів (GJEPC).

Водночас росіяни повідомили, що призупинення операцій нібито має тільки тимчасовий характер і діятиме у вересні та жовтні поточного року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це рішення ухвалене на тлі побоювань щодо зниження попиту на алмази на міжнародних ринках, що призводить до перебоїв у роботі фабрик та скорочення розподілу ресурсів», – підтвердили в GJEPC.

В «Алросі» назвали цей крок дієвою спробою запобігти затоваренню запасів в умовах тенденції зниження попиту на алмази.

Пояснимо, що після рішення про призупинення імпорту Індія продовжувала купувати алмази у «Алроси», незважаючи на те, що ця російська компанія знаходиться під блокуючими санкціями США. В Індії алмазна сировина зазнавала глибокої переробки, після чого перероблені діаманти продавалися на світовий ринок.

Примітно, що проблеми у «Алроси» з постачанням алмазів до Індії почалися після того, як держави «Великої сімки» домовилися про повне ембарго щодо російського дорогоцінного каміння.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Передбачається, що санкції щодо алмазів з РФ будуть оголошені вже у вересні, а набудуть чинності, найімовірніше, з наступного року. На думку аналітиків, закриття індійського ринку для російських алмазів може тривати довше, ніж оголошені два місяці.

Нагадаємо, ще у лютому йшлось про те, що чиновники країн G7 та Євросоюзу хочуть створити систему глобального відстеження обороту алмазів, яка може відкрити шлях до обмеження торгівлі російськими кривамиими алмазами в майбутньому, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Наприкінці січня таку заяву зробили представники уряду Бельгії (бельгійський Антверпен є одним із основних центрів алмазної торгівлі). Зокрема, прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо прирівнював алмази російського походження до «кривавих»(термін для ідентифікації алмазів, що видобуваються в країнах, де ведуться військові дії, та використовуються для фінансування повстанських рухів). «Доходи Росії від алмазів можуть припинитися лише в тому випадку, якщо доступ російських алмазів на західні ринки стане неможливим. Бельгія працює зі своїми партнерами над створенням бази для цього», – говорив Де Кроо у заяві для видання Politico.

Тоді ж бельгійські чиновники анонсували впровадження «непроникної» системи відстеження походження та обігу алмазів. Наразі джерела Bloomberg заявили, що це рішення не є неминучим, оскільки відстеження обороту є досить проблематичним.