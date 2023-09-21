Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія позбулась свого головного покупця алмазів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія позбулась свого головного покупця алмазів
Індія відмовилась від алмазної сировини з країни-агресора
фото: AFP

Росія напередодні нових санкцій з боку ЄС втрачає ключового покупця алмазів в Азії

 

Індія оголосила про припинення у вересні та жовтні поточного року закупівлі алмазної сировини у російської держкорпорації «Алроса». Рішення про зупинку імпорту направив місцевий регулятор.

Найбільший виробник алмазів Росії – компанія «Алроса» – підтвердила припинення продажів видобутої продукції терміном у два місяці. Це було зроблено на вимогу індійської Ради щодо сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів (GJEPC).

Водночас росіяни повідомили, що призупинення операцій нібито має тільки тимчасовий характер і діятиме у вересні та жовтні поточного року.

«Це рішення ухвалене на тлі побоювань щодо зниження попиту на алмази на міжнародних ринках, що призводить до перебоїв у роботі фабрик та скорочення розподілу ресурсів», – підтвердили в GJEPC.

В «Алросі» назвали цей крок дієвою спробою запобігти затоваренню запасів в умовах тенденції зниження попиту на алмази.

Пояснимо, що після рішення про призупинення імпорту Індія продовжувала купувати алмази у «Алроси», незважаючи на те, що ця російська компанія знаходиться під блокуючими санкціями США. В Індії алмазна сировина зазнавала глибокої переробки, після чого перероблені діаманти продавалися на світовий ринок. 

Примітно, що проблеми у «Алроси» з постачанням алмазів до Індії почалися після того, як держави «Великої сімки» домовилися про повне ембарго щодо російського дорогоцінного каміння.

Передбачається, що санкції щодо алмазів з РФ будуть оголошені вже у вересні, а набудуть чинності, найімовірніше, з наступного року.  На думку аналітиків, закриття індійського ринку для російських алмазів може тривати довше, ніж оголошені два місяці. 

Нагадаємо, ще у лютому йшлось про те, що чиновники країн G7 та Євросоюзу хочуть створити систему глобального відстеження обороту алмазів, яка може відкрити шлях до обмеження торгівлі російськими  кривамиими алмазами в майбутньому, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Наприкінці січня таку заяву зробили представники уряду Бельгії (бельгійський Антверпен є одним із основних центрів алмазної торгівлі). Зокрема, прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо прирівнював алмази російського походження до «кривавих»(термін для ідентифікації алмазів, що видобуваються в країнах, де ведуться військові дії, та використовуються для фінансування повстанських рухів). «Доходи Росії від алмазів можуть припинитися лише в тому випадку, якщо доступ російських алмазів на західні ринки стане неможливим. Бельгія працює зі своїми партнерами над створенням бази для цього», – говорив Де Кроо у заяві для видання Politico.

Тоді ж бельгійські чиновники анонсували впровадження «непроникної» системи відстеження походження та обігу алмазів. Наразі джерела Bloomberg заявили, що це рішення не є неминучим, оскільки відстеження обороту є досить проблематичним. 

Читайте також: Євросоюз готує 12-й пакет санкцій проти Росії: що потрапить під обмеження
Теги: росія міністр санкції ембарго ринок Індія фінансування росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Росія позбулась свого головного покупця алмазів
Росія позбулась свого головного покупця алмазів
Румунія та Україна розроблять план контролю над експортом зерна
Румунія та Україна розроблять план контролю над експортом зерна
Росія зірвала два найбільші контракти з будівництва літаків – ЗМІ
Росія зірвала два найбільші контракти з будівництва літаків – ЗМІ
Російські фермери скаржаться на космічну вартість пального і відсутність заробітків
Російські фермери скаржаться на космічну вартість пального і відсутність заробітків
Китай хоче збільшити торгівельну та інвестиційну співпрацю з РФ
Китай хоче збільшити торгівельну та інвестиційну співпрацю з РФ
Bloomberg: Перше судно з зерном, що вийшло з України, знизило світові ціни на пшеницю
Bloomberg: Перше судно з зерном, що вийшло з України, знизило світові ціни на пшеницю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку
60K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
22K
Поведінка біженців обурює мешканців німецького Гамбурга
22K
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
18K
Контрнаступ: провал чи успіх?
6804
Шойгу приїхав до Ірану: розвідка розкрила мету

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту