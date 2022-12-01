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Нафтове ембарго проти РФ: якою має бути гранична ціна на російську нафту

Юрій Лящук
glavcom.ua
Нафтове ембарго проти РФ: якою має бути гранична ціна на російську нафту
Танкери припинять транспортування російської нафти
фото: Reuters

З 5 грудня 2022 року набуває чинності нафтове ембарго проти РФ з боку Європейського Союзу

Верхня цінова межа на експортовану російську нафту не має перевищувати $35 за барель, що майже на $50 нижче за поточні ринкові ціни. Про це, як повідомили у Kyiv School of Economics (KSE), йдеться у робочому документі під назвою Запровадження верхньої цінової межі на нафту, розробленому Міжнародною групою з питань санкцій проти РФ (група Єрмака-Макфола).

«Запровадження граничної межі на такому рівні створить суттєвий фінансовий тиск на РФ внаслідок скорочення нафтогазових доходів до $100 млрд на рік. Водночас, рівень у $35 у два рази перевищує собівартість видобутку російської нафти, що збереже стимул для РФ до її експорту та позбавить глобальний ринок від дефіциту пропозиції», – зазначили у KSE.

У документі також розглядаються сценарії запровадження граничних цін на рівні $75 та $55 за барель відповідно.

У першому варіанті висока стеля цін на російську нафту дозволить РФ отримати від нафтогазового експорту $230 млрд, що є навіть гіршим за сьогоднішнє статус-кво.

У другому дохід становитиме близько $166 млрд, що хоч і створить певні проблеми для платіжного балансу, але буде недостатнім для позбавлення можливості фінансувати військову кампанію агресором.

Експерти групи нагадують, що з 5 грудня 2022 року набуває чинності нафтове ембарго проти РФ з боку ЄС. Водночас наголошується, що ембарго має бути доповнено механізмом запровадження граничної ціни на рівні $35, завдяки чому РФ буде позбавлена значної частини грошових ресурсів для продовження фінансування ведення війни проти України.

Запровадження граничного рівня цін також вплине на доступ РФ до західних послуг з транспортування нафти та страхування танкерів. Автори документа припускають, що танкери, застраховані структурами, що входять до Міжнародної групи клубів взаємного страхування, припинять транспортування російської нафти, яку будуть намагатися продати вище граничної ціни. При цьому у жовтні 2022 року за допомогою подібних танкерів здійснено транспортування 75% російської експортованої нафти.

Нагадаємо, уряд Італії опрацьовує питання про націоналізацію нафтопереробного заводу ISAB, що належить російській нафтовій компанії «Лукойл», на острові Сицилія. Засідання, на якому планується обговорити цю пропозицію, відбудеться у четвер, 1 грудня.

Також Рада ЄС прирівняла обхід санкцій проти Росії до кримінального злочину.

Нагадаємо, президент України вважає, що обмеженням ціни на російську нафту доцільно встановити на рівні $30-40 за барель.

У той же час США дозволили постачання російської нафти до Японії та кількох країн ЄС.

Тим часом ціна російської нафти обвалилася до $52.

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Теги: Європейський союз санкції росія ембарго нафта

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