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ЄС погодив ліміт цін на нафту з Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС погодив ліміт цін на нафту з Росії
Угода буде завершена, коли санкції ЄС щодо російської нафти набудуть чинності
фото: usm.media

ЄС остаточно схвалив граничну ціну на російську нафту

Країни Європейського Союзу домовилися встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Про це повідомив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садос, пише The New York Times.

За повідомленням журналіста «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка, угода буде завершена, коли санкції ЄС щодо російської нафти набудуть чинності.  

«Білий дим на ліміті ціни на російську нафту! 60 доларів США/барель. (Угода - ред.) буде завершена, коли санкції ЄС щодо російської нафти набудуть чинності 5 грудня», – написав Йозвяк у Twitter..

За словами Йозвяка, найбільше угоді сприяла прем'єр-міністр Естонії Кайа Калас, якій вдалося знизити ціну до $60 після переговорів з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Переговори про встановлення граничної ціни на російську нафту в Брюсселі були суперечливими й тривали більше тижня. Польща і спершу країни Балтії не погоджувалися на надто високу ціну, оскільки стверджували, що вона не матиме ефекту.

Крім того, з 5 грудня набуває чинності ембарго ЄС на переважну більшість імпорту російської нафти, тому гранична ціна буде застосовуватися до покупців за межами регіону.

Початкова пропозиція «Групи семи», узгоджена минулого тижня, передбачала обмеження ціни на рівні $65-70 за барель без механізму коригування.

Теги: ембарго міністр Польща радіо санкції Свобода нафта

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